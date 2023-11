GTA 6: Offizielle Ankündigung in dieser Woche, Trailer im Dezember – Gerücht

Hat die Wartezeit endlich ein Ende? Im Februar 2022 bestätigte Rockstar, dass die Arbeiten an dem nächsten Teil der „GTA“-Reihe im vollen Gange sind. Seitdem hat man offiziell kaum noch etwas von dem Projekt gehört.

Dies könnte sich aber bald ändern, wenn man dem Journalisten und Insider Jason Schreier glauben mag. Laut Schreier könnte die eine Ankündigung zu dem sich in Entwicklung befindlichen „Grand Theft Auto 6“ bevorstehen. Ein Trailer soll dann im Dezember folgen.

Trailer steht laut Insider kurz bevor

Wie Schreier berichtet, soll die offizielle Ankündigung des vermeintlichen „Grand Theft Auto 6“ bereits in dieser Woche erfolgen. Diese Informationen sollen von Personen stammen, die mit den Plänen von Rockstar vertraut sind. Jason Schreier hat gute Kontakte in der Spielebranche und kann oftmals schon früh Neuigkeiten zu Games und Studios verkünden.

Doch das soll noch nicht alles sein. Das Unternehmen soll außerdem planen, im nächsten Monat einen ersten Trailer zu „GTA 6“ zu veröffentlichen. Dies soll im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum von Rockstar geschehen, berichten Quellen, die anonym bleiben wollten, da sie nicht berechtigt waren, über die Pläne zu sprechen. Rockstar selbst hat sich zu den Gerüchten noch nicht geäußert.

Zuletzt deutete der CEO von Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, im Geschäftsbericht seines Unternehmens erneut die Veröffentlichung von „GTA 6“ im Geschäftsjahr 2024/2025 an. Bereits im Mai sprach der CEO über eine „bedeutende Neuveröffentlichung“ in diesem Zeitraum, die zu einem Rekordjahr für Take-Two führen soll. „Wir sind zuversichtlich, dass wir unser Geschäft auf einen signifikanten Wendepunkt im Geschäftsjahr 2025 ausrichten, der unserer Meinung nach für neue Rekordniveaus der operativen Performance sorgen wird“, so Zelnick in dem aktuellen Bericht.

Quelle: Bloomberg

