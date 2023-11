PS5: Für 429 Euro im Black Friday-Sale – Schnäppchen vor Slim-Launch

Im Rahmen der Black Friday-Deals gab es zur PS5 zahlreiche Bundle-Angebote. Doch auch einzeln kann die Konsole aus dem Hause Sony nun deutlich günstiger gekauft werden.

Bei Media Markt und Saturn kostet die PS5 mit Disk-Laufwerk aktuell nur 429 Euro. Gegenüber der UVP von 549,99 Euro ergibt sich damit ein Rabatt in Höhe von 22 Prozent bzw. 120,99 Euro.

Zum Angebot:

Auch zahlreiche PS5-Bundles sind weiterhin im Preis gesenkt. So gibt es ein Paket bestehend aus der PS5 mit Disk-Laufwerk und “EA Sports FC 24” schon für 479,99 Euro. Da das Spiel im Rahmen der Black-Friday-Aktion zeitweise für 45 Euro verkauft wird, ergibt sich allerdings kein Sparvorteil, wenn man das neue PS5-Angebot zugrunde legt.

Ähnlich sieht es bei den anderen Bundles der Black Friday-Aktion aus, die mittlerweile nahezu ausverkauft sind.

Weiterhin verfügbar ist ein besonderes Xbox Series X-Angebot. Die Konsole wird zusammen mit „Diablo 4“ aktuell für 399 Euro verkauft. Das entspricht gegenüber der UVP einem Rabatt in Höhe von 28 Prozent.

Günstiger verkauft werden noch bis zum Ende von Sonys Black-Friday-Aktion am 27. November 2023 allerlei Zubehörprodukte wie DualSense-Controller, Headsets und PS5-Cover. Ebenfalls ist die PS Plus-Mitgliedschaft im Angebot:

PS5 Slim steht in den Startlöchern

Dass die PS5 mit derart hohen Rabatten verkauft wird, liegt nicht nur an der Black Friday-Aktion. Ebenfalls steht ein Modellwechsel bevor. In den USA kam die PS5 Slim, mit der die aktuellen Modelle komplett ersetzt werden, bereits auf den Markt. Und auch in Europa geht es los.

Lesenswert: PS5 Slim – Spezifikationen in der Übersicht – CPU, GPU, SSD

Hierbei kann davon ausgegangen werden, dass die neue Konsole anfangs zum UVP-Preis verkauft wird. Dieser liegt mit Disk-Laufwerk bei 549,99 Euro und beim nachträglich für 129,99 Euro aufrüstbaren Digital-Modell bei 449,99 Euro. Mit 429,99 Euro ist das oben genannte Angebot demnach ein echtes Schnäppchen.

