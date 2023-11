Rockstar: Soll vor Jahren an einem schottischen Zombie-Spiel gearbeitet haben

Das Team von Rockstar North hatte ein ganz anderes Spiel im Sinn, bevor sie sich an die Arbeiten zum 2004 erschienenen „GTA: San Andreas“ machten. Dies behauptet jedenfalls der ehemalige Rockstar-Entwickler Obbe Vermeij. In seinem Blog plauderte er bislang über seine Zeit bei dem Studio aus dem Nähkästchen.

In einem mittlerweile wieder gelöschten Beitrag gab Vermeij an, dass Rockstar North 2002 über ein spezielles Zombie-Survival-Spiel nachdachte, bevor sie sich für den nächsten Teil der „GTA“-Reihe entschieden.

Artists mögen Zombies, so Vermeij

In seinem Blog schrieb Vermeij über seine Zeit bei Rockstar North und die Entwicklung der „GTA“-Trilogie sowie des vierten Teils der beliebten Reihe. Seinen Beitrag zu dem nicht näher genannten Zombie-Spiel hat der Entwickler mittlerweile wieder gelöscht und auch die Einstellung des Blogs angekündigt. Denn Rockstar North hatte Vermeij nach eigener Aussage kürzlich eine verärgerte Email geschrieben. „Irgendetwas mit dem Ruin des Rockstar-Mythos oder so“, schrieb der ehemalige Rockstar-Mitarbeiter in seiner Erklärung.

In dem gelöschten Beitrag erzählte Obbe Vermeij, dass die Artists von Rockstar North ein Zombie-Spiel produzieren wollten, weil „Artists Zombies mögen. Ich bin mir nicht sicher, warum das so ist.“ Dazu sollte der Code von „GTA: Vice City“ verwendet werden, um ein Zombie-Spiel auf einer verlassenen und unheimlichen schottischen Insel zu erschaffen. Die Spieler hätten Fahrzeuge nutzen können, um sich auf der Insel fortzubewegen, was Treibstoff zu einer begehrten Ressource gemacht hätte. Die Entwickler fanden das Konzept am Ende jedoch zu „deprimierend“ und widmeten sich stattdessen dem späteren „GTA: San Andreas“.

Derzeit arbeitet Rockstar an „Grand Theft Auto 6“. Anfang des Monats bestätigte Sam Houser, seines Zeichens Präsident von Rockstar, dass Anfang Dezember der erste Trailer des nächsten „GTA“-Teils erscheinen soll. Im Februar 2022 hatte das Studio offiziell angekündigt, an dem Spiel zu arbeiten.

