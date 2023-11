Assassin’s Creed: Nach Mirage – Weiteres Projekt bei Ubisoft Bordeaux in Arbeit?

Im September veröffentlichten die Entwickler von Ubisoft Bordeaux mit „Assassin’s Creed: Mirage“ einen Ableger, der sich wieder mehr an den spielerischen Wurzeln der Serie orientierte.

Mit Erfolg. Wie Ubisoft kurz nach dem Release bestätigte, feierte das Unternehmen mit „Mirage“ nämlich nicht weniger als den bisher erfolgreichsten Launch auf der PS5 und der Xbox Series X/S. Aktuellen Berichten zufolge könnten die Entwickler von Ubisoft Bordeaux bereits mit den Arbeiten an einem weiteren „Assassin’s Creed“-Titel begonnen haben.

Den möglicherweise entscheidenden Hinweis lieferte uns Rik Godwin, der kürzlich als Lead-Writer bei Ubisofts Niederlassung im französischen Bordeaux anheuerte. In einem Tweet wies Godwin darauf hin, dass er dort an der „Assassin’s Creed“-Reihe arbeitet.

„Da es das Ende meiner ersten offiziellen Arbeitswoche ist: Ich freue mich wahnsinnig, Ihnen mitteilen zu können, dass ich jetzt Hauptautor bei Ubisoft Bordeaux bin und an der Assassin’s Creed-Reihe arbeite“, so Godwin.

Ob Ubisoft Bordeaux erneut an einem eigenen Titel arbeitet oder als Support-Studio für andere „Assassin’s Creed“-Projekte fungiert, ist unklar. Entsprechen die Angaben des für gewöhnlich gut informierten Insiders Tom Henderson den Tatsachen, dann befindet sich bei Ubisoft aktuell elf neue „Assassin’s Creed“-Titel in Arbeit.

Wie Henderson ergänzte, befinden sich diese in unterschiedlichen Entwicklungsstadien und warten zum Teil noch auf ihre offizielle Ankündigung. Unbestätigten Berichten aus dem Sommer zufolge befindet sich unter den unangekündigten Serienablegern untern anderem ein Remake zum 2013 veröffentlichten „Assassin’s Creed 4: Black Flag“.

Gestützt werden die Gerüchte um einen neuen „Assassin’s Creed“-Titel, der bei Ubisoft Bordeaux entsteht, von der Tatsache, dass keine DLCs oder Erweiterungen zu „Mirage“ geplant sind. Zwar arbeitet ein kleines Team derzeit an einem Update, das einen New-Game-Plus-Modus umfasst, ansonsten wird es allerdings keine weiteren Inhalte zu „Mirage“ geben.

Weitere Meldungen zum Thema:

Dies wiederum könnte Ubisoft Bordeaux in die Lage versetzen, sich schon jetzt auf das nächste Projekt des Studios zu konzentrieren. Ob es sich dabei in der Tat um einen (neuen) „Assassin’s Creed“-Titel handelt, wird die Zeit zeigen.

As it’s the end of my first official week on the job:

I am ridiculously delighted to announce I am now Lead Writer at Ubisoft Bordeaux, working on the Assassin’s Creed franchise! pic.twitter.com/F2b2l6nqsk

— Rik Godwin (@Tafdolphin) November 24, 2023