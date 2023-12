The Game Awards 2023: Keighley verspricht mehr Neuankündigungen als sonst

The Game Awards 2023:

In diesem Jahr dürft ihr euch auf mehr Neuankündigungen als in den vorherigen Jahren freuen. Dies sei laut Geoff Keighley der Grund, warum nicht so viele Teaser veröffentlicht wurden.

Die Game Awards 2023 stehen vor der Tür! In der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember wird Veranstalter Geoff Keighley einmal mehr verschiedensten Spielen eine Bühne bieten. Darunter befinden sich wie gewohnt Trailer zu bereits angekündigten Spielen, aber auch Neuankündigungen. Letzteres soll in diesem Jahr deutlich zunehmen.

Keighley selbst sagte das in einem kürzlichen Q&A-Stream auf Twitch: „Wir werden wahrscheinlich weniger Spiele anteasern, die in der Show zu sehen sein werden, weil ich glaube, dass wir mehr neue Spiele ankündigen werden als sonst auf unserer Messe.“

Tatsächlich sollt ihr dieses Mal größtenteils „unangekündigte Dinge“ zu Gesicht kriegen. Das sei auch der Grund, warum so wenige Teaser veröffentlicht wurden. Ihr könnt euch also auf einige Überraschungen einstellen.

Hoffentlich keine Leaks

Bis es so weit ist, hofft Keighley, dass keine Leaks auftauchen. So etwas ist erst in dieser Woche beim „GTA 6“-Trailer passiert, weshalb Rockstar die Premiere vorzog.

„Wir müssen immer die Daumen drücken, dass es bis Donnerstag keine verrückten Leaks oder ähnliches gibt, aber ich denke, wir werden eine Menge großartiger Dinge mit euch teilen können“, so der kanadische Gaming-Moderator.

Eine dieser Neuankündigungen könnte von Sony Interactive Entertainment stammen. So berichteten wir vor einem Monat über eine angebliche Standalone-Erweiterung für die „God of War“-Reihe. Ebenfalls etwas in Petto hat Sega, die von einer neuen Ära sprachen.

Zudem könnte Capcom einen neuen „Monster Hunter“-Teil vorstellen. Ein weiteres Gerücht spricht von einem neuen Game der Arkane Studios, wobei die PlayStation-Spieler aber vermutlich außen vor bleiben. Auch Electronic Arts soll angeblich ein neues Projekt enthüllen. Der mutmaßliche Name lautet „Tales of Kenzara: ZAU“, wobei es sich wohl um einen actionreichen 2,5D-Platformer handelt.

Ob sich diese Gerüchte bewahrheiten, erfahrt ihr morgen Nacht. PLAY3 wird schnellstmöglich über alle revelanten Vorstellungen berichten. Selbst verfolgen lässt sich die Show im 4K-Livestream, der am 8. Dezember um 1:15 Uhr nach unserer Zeit startet.

