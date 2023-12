Game Awards: CoD-Entwickler sauer wegen Seitenhieb von Kratos-Darsteller

Als Christopher Judge auf den Game Awards 2023 die Bühne betrat, hatten die Fans wohl ein ungutes Gefühl. Schließlich langweilte der Kratos-Sprecher die Zuschauer im vorherigen Jahr mit einer acht Minuten langen Rede, womit er sogar einen Rekord aufstellte.

Diesmal hielt sich Judge allerdings kurz. Schnell beruhigte er das Publikum: „Ich werde nicht hier oben stehen und lange Reden halten. Ich werde mich an das Drehbuch halten. Keine achtminütige Rede wie letztes Jahr.“

Dem fügte er noch einen kleinen Scherz hinzu, über den sich die Zuschauer hörbar amüsierten: „Aber Spaß beiseite, meine Rede war tatsächlich länger als die diesjährige Call of Duty-Kampagne.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Angesichts der Umstände unangebracht

Einige Entwickler der „Call of Duty“-Reihe können darüber aber nicht lachen. Zum Beispiel schrieb Darcy Sandall von Sledgehammer Games: „Ehrlich gesagt, haben wir als Call of Duty-Entwickler schon viel Schlimmeres gehört. Aber wir erwarten so etwas nicht von einem Kollegen auf einer Veranstaltung, die die Errungenschaften des Jahres im Bereich der Spiele feiern soll. Besonders nach all den Informationen, die über die Entwicklung des Spiels durchgesickert sind.“

Vor der Veröffentlichung berichtete Bloomberg, dass nur halb so viel Entwicklungszeit wie bei sonstigen „Call of Duty“-Ablegern investiert wurde. Deshalb standen die Mitarbeiter unter Druck und mussten ordentlich Crunch-Zeit in Kauf nehmen.

Nelson Plumey hingegen feuerte zurück: „Stellt euch vor, dass die Nutzer sich nur kurz mit dem Spiel beschäftigen, sobald es konsumiert wurde. Das kann ich nicht nachvollziehen.“

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Allerdings vergleicht der stellvertretende Art Director von Treyarch hier Singleplayer- und Multiplayer-Spiele. Demzufolge kam sein Tweet nicht besonders gut an. So schreibt jemand, „Call of Duty“ würde niemals die Zahlen eines „God of War“-Spiels, wenn es nur Einzelspieler-Content hätte.

Zahlen von CoD zerstören GoW – trotzdem kein Hass

Zuletzt meldete sich noch Ajinkya Limaye zu Wort. Der Senior Systems Designer von Bungie arbeitete früher bei Infinity Ward: „Witzig. Aber ja, die Metrik, dass Call of Duty alle God of War-Spiele (wahrscheinlich zusammen, um ehrlich zu sein) absolut zerstört, ist ebenso lächerlich (wenn nicht noch mehr).“

Genau wie Sandall hat Limaye seinen Beitrag im Nachhinein gelöscht. Warum der letzgenannte Entwickler sich dafür entschieden hat, erklärte er später. Hier machte er klar: Er wollte keine unnötige Aufmerksamkeit erregen und lediglich auf einen Witz reagieren, der für ihn schwer zu verstehen war. Grund dafür sind vermutlich die oben thematisierten Umstände der Entwicklung.

„Offensichtlich kein Hass gegenüber GoW! Peace“, schließt Limaye seine geschriebenen Worte ab.

Related Posts

Welche Spiele auf den Game Awards 2023 mindestens einen Preis abgeräumt haben, verrät euch dieser Artikel. Welche Ankündigungen und sonstige Präsentationen es zu sehen gab, zeigt euch wiederum unsere Übersicht zum Event.

Weitere Meldungen zu The Game Awards 2023.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren