The Last of Us 2 Remastered: Preload und Download-Größe vor PS5-Launch bekannt

The Last of Us 2 Remastered:

"The Last of Us Part 2 Remastered" nähert sich der Veröffentlichung im Januar. Wie groß der Download ausfällt und ab wann der Preload gestartet werden kann, scheint mittlerweile festzustehen.

In "The Last of Us 2 Remastered" können Spieler das Naughty Dog-Adventure noch einmal in einer besseren Qualität erleben. Sie macht sich in der Downloadgröße bemerkbar.

Während “The Last of Us Online” nicht einmal die Fertigstellung erlebt und in dieser Woche offiziell eingestellt wurde, steht im Fall von “The Last of Us Part 2” die nächste Veröffentlichung bevor.

Der Titel erscheint noch einmal als Remasterd-Version, sodass auf der PS5 die besonderen Current-Gen-Features zum Einsatz kommen können.

Auf den Markt gebracht wird “The Last of Us Part 2 Remastered” am 19. Januar 2024 unter anderem als Download-Version. Welche Größe sie hat und ob Käufer von einem Preload profitieren, konnte der in der Regel zuverlässige Twitter-Account PlayStation Game Size herausfinden.

Um es kurz zu fassen: Ja, es wird einen Preload geben. Und nötig ist er augenscheinlich auch, wie die Datengröße verrät.

Preload startet am 12. Januar 2024

Den Angaben von PlayStation Game Size zufolge kann der Download von “The Last of Us Part 2 Remastered” ab dem 12. Januar 2024 gestartet werden, wofür eine Vorbestellung vonnöten ist.

Doch auch wenn das Spiel danach auf der PS5-SSD verweilt, müssen sich Spieler bis zum offiziellen Launch gedulden, der am 19. Januar 2024 um Mitternacht erfolgt. Nachfolgend die bekannten Informationen in der Übersicht:

Preload- und Launch-Termine:

Preload: 12. Januar 2024 – Mitternacht

12. Januar 2024 – Mitternacht Release: 19. Januar 2024 – Mitternacht

Wieviel GB beim Download auf die PS5 übertragen werden, konnte PlayStation Game Size ebenfalls ermitteln. Hier sind es in der nachfolgend genannten Version knapp über 76 GB.

Größe und Version:

Downloadgröße: 76.164 GB

76.164 GB Version: 1.000.020

Falls es hingegen die Disk-Version sein soll:

Updrade-Angebot für Besitzer der PS4-Version

„The Last of Us Part 2” erschien im Jahr 2020 für die PS4 und wurde bis Frühjahr 2022 mehr als zehn Millionen Mal verkauft. Es besteht demnach eine gute Chance, dass viele PS5-Besitzer das Naughty-Dog-Spiel schon einmal erworben haben.

Dank eines Upgrade-Angebotes müssen sie beim Umstieg auf die Remastered-Version aber nicht allzu tief in die Tasche greifen. Zehn Euro werden dabei fällig.

Auch der Fortschritt geht beim Umstieg auf die PS5-Version nicht verloren: Spieler, die „The Last of Us Part 2“ auf der PlayStation 4 begonnen haben und fortan die verbesserte Version für die PlayStation 5 verwenden möchten, haben die Möglichkeit, ihren Fortschritt aus dem Originalspiel zu übertragen.

“The Last of Us Part 2 Remastered” soll mit verschiedenen technischen und grafischen Vorteilen punkten. Dazu gehören Grafik- und Performance-Modi mit 4K-Ausgabe genauso wie eine entsperrte Bildrate für Fernseher mit VRR-Unterstützung.

Eine erhöhte Texturauflösung und verbesserte Level-of-Detail-Distanzen sowie eine verbesserte Schattenqualität und Animationssamplingrate stehen gleichermaßen auf der Liste des PS5-Remasters wie die DualSense-Funktionen.

Auch auf zusätzliche Spielabschnitte können sich Käufer der Remaster-Version einstellen. Sie wurden während der Entwicklung aus dem ursprünglichen „The Last of Us Part 2" entfernt.

PS5-Remaster mit neuen Modi

Darüber hinaus umfasst “The Last of Us Part 2 Remastered” zusätzliche Inhalte. Dazu gehören die “Lost Levels” mit zuvor unveröffentlichten Spielabschnitten und der „No Return“-Modus mit einer Rougelite-Survival-Erfahrung.

Ebenfalls neu mit dabei: Ein freier Gitarrenmodus, in dem sich Spieler jenseits der gescripteten Events an den Saiten versuchen können, sowie optionale Audio-Kommentare von Neil Druckmann, Narrative Lead Halley Gross, Troy Baker, Ashley Johnson und Laura Bailey. Bonus-Skins und neue Zugänglichkeitsoptionen runden das Paket ab.

