The Family Plan im PLAY3.DE-Interview: YouTube-Star Valkyrae über E-Sport in Filmen, Mark Wahlberg am Set & mehr

Wir hatten die Chance, mit Streamer-Star Rachell "Valkyrae" Hofstetter über ihre Rolle im Apple TV-Film "The Family Plan" zu sprechen. Thema waren ihre Lieblingsspiele, die Darstellung von Games in Filmen und weitere Abschnitte in ihrem Leben.

Vor einigen Tagen hatten wir als eines von nur sehr wenigen deutschsprachigen Medien die Gelegenheit, uns mit Rachell Hofstetter zu unterhalten. Der YouTube-Star ist besser bekannt unter ihrem Pseudonym Valkyrae und übernimmt in der neuen Apple TV-Actionkomödie „The Family Plan“ eine kleine Gastrolle. Während ihres kurzen Auftritts ist sie übrigens voll in ihrem Element, denn dieser findet im Rahmen eines E-Sport-Turniers statt.

Im Rahmen eines kleinen Zoom-Calls haben wir uns mit der „Queen of YouTube“ unter anderem über ihre Liebe für Games und Anime unterhalten. Darüber hinaus ging es während des Interviews ebenso um die Darstellung von Videospielen in Filmen und natürlich ihre Erfahrungen am Set.

Fordernde Singleplayer-Games, ein Action-RPG-Epos und ein Klempner im Sonnenschein

Als Einstieg, damit wir und ihr unsere Gesprächspartnerin besser kennenlernen können, haben wir sie nach ihrem Lieblingsspiel gefragt. Eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten sei, wie sie uns mit einem lauten Lachen verriet. Es sei für sie nahezu unmöglich, Lieblingsspiele zu wählen, „weil ich mein ganzes Leben lang so viele Spiele gespielt habe. Es gibt so viele verschiedene Arten, von Singleplayer-Story-Spielen bis hin zu Multiplayer-Battle-Royales.“

Im Laufe der Jahre habe sie vielmehr gewisse Phasen gehabt, etwa eine in der sie besonders viel „World of Warcraft“ oder auch „Fortnite“ gespielt habe. Ein Spieletyp, der es ihr in all der Zeit besonders angetan habe, seien jedoch Titel wie „Bloodborne“ oder auch die „Dark Souls“-Reihe. Darüber hinaus liebe Valkyrae manchmal „einfach Story-Spiele, wie zum Beispiel die „Little Nightmare“-Reihe, die unglaublich war.“

„Kingdom Hearts“ zählt zu Valkyraes absoluten Lieblingsspielen (© Disney/Square Enix)

Auf eine erneute Nachfrage hin verriet uns Rachell Hofstetter dann doch noch zwei Games, die ihr ganz besonders am Herz liegen würden: „Mario Sunshine“ für den Nintendo GameCube und Square Enix‘ Action-RPG-Epos „Kingdom Hearts“ für die PlayStation 2. „Ich werde mich immer daran erinnern, wie meine kleine Schwester mir zugesehen und mir mit dem Cheat-Buch und so geholfen hat […]. Das sind großartige Erinnerungen, die ich sicher immer haben werde.“

Da sie so viel Zeit mit Videospielen verbringt, konnte sie uns anschließend übrigens nicht verraten, welches ihr Lieblingsfilm sei. Der erste Film, der ihr in den Sinn gekommen ist, sei jedoch der von James Cameron („Titanic“) inszenierte Megablockbuster „Avatar“ gewesen. Deutlich leichter fiel ihr die Antwort dafür hinsichtlich ihres Lieblings-Anime. Besonders mit einem absoluten Dauerbrenner verbringe sie aktuell sehr viel Zeit: dem Piratenabenteuer „One Piece“!

Valkyrae über ihr Herz für Anime wie Jujutsu Kaisen

Beruflich durfte der YouTube-Star dieses Jahr die Crunchyroll Anime Awards moderieren, doch auch privat hat sie somit offenbar eine Schwäche für Anime. Die Abenteuer der Strohhut-Bande haben es ihr dabei besonders angetan: „Ich habe ungefähr 600 Episoden gesehen, bin also noch nicht fertig, aber ich liebe es wirklich. Es ist die Serie, die mich am meisten zum Weinen gebracht hat“, erzählt sie uns überaus euphorisch.

Valkyraes derzeitiger Lieblings-Anime ist „Jujutsu Kaisen“ (© Gege Akutami/Shueisha. JUJUTSU KAISEN Project)

Der erste Anime, den sie jemals gesehen habe, sei derweil das düstere Epos „Attack on Titan“ gewesen. Mit einem etwas verlegenen Lächeln erklärt sie uns, vorher habe sie gedacht, „Anime, das ist irgendwie seltsam, aber dann habe ich ihn gesehen und dachte: Wow, Anime ist krass! Das ist der Hammer!“

„Ich glaube, Attack on Titan hat einen Platz in meinem Herzen, weil es der erste Anime ist, den ich gesehen habe. Dann würde ich One Piece sagen, weil ich im Moment so sehr daran hänge“, doch ihr aktueller Lieblings-Anime sei der Shōnen-Hit „Jujutsu Kaisen“. Dessen 2. Staffel läuft derzeit exklusiv bei Crunchyroll im Simulcast und mit „Jujutsu Kaisen: Cursed Clash“ erscheint in nicht einmal zwei Monaten zudem ein Prügelspiel zur beliebten Anime-Serie.

Kann Valkyrae auch deutsch sprechen?

Da Rachell Hofstetters Familie deutsche Wurzeln hat, haben wir sie außerdem gefragt, ob sie womöglich sogar deutsch sprechen könne. Damit hätte sie „The Family Plan“-Hauptdarsteller Mark Wahlberg („Shooter“) in einer Szene der Actionkomödie sicherlich sehr gut helfen können. In dieser muss der Hollywood-Star ein paar solcher Sätze aufsagen. Valkyrae entgegnete auf unsere Frage allerdings lachend ein ziemlich eindeutiges „Nein“.

Mark Wahlberg und Michelle Monaghan spielen die Hauptrollen in „The Family Plan“ (© Apple TV+)

Dies sei tatsächlich das einzige Wort, das sie auf Deutsch sagen könne. Ihre Großeltern väterlicherseits haben die Sprache zwar beherrscht, allerdings haben sie es ihren Sohn nie gelehrt. Aus diesem Grund habe es ihr Vater seinen Töchtern letztendlich auch nicht beibringen können, wie uns unsere Interviewpartnerin diesbezüglich erklärte. „Deshalb kann ich leider nur Englisch sprechen. Das macht mich wirklich traurig, aber vielleicht beschließe ich eines Tages einfach, dass ich die nächsten sechs Monate damit verbringe, eine neue Sprache zu lernen – wir werden sehen.“

Ein Vorhaben, das in Zukunft für den Streamer-Star womöglich noch praktisch sein könnte. Wie sie uns verriet, hat sie einen Cousin, der vor einiger Zeit in Deutschland geheiratet hat.

Diesen möchte sie besuchen und eventuell ließe sich das sogar mit dem Besuch einer Videospielmesse wie der Gamescom verbinden. „Ich würde wirklich gerne dorthin fahren, weil ich dann meine Familie und alles andere besuchen könnte und auch zu einer Convention in Deutschland gehen könnte. Ich glaube, das wäre unglaublich!“

Valkyrae über die Darstellung von E-Sport und Games in Filmen

Wie eingangs bereits erwähnt, findet Valkyraes Auftritt im Apple TV-Film „The Family Plan“ während eines E-Sport-Turniers statt. Genauer schließt sich eine der Hauptfiguren hierbei dem Team der beliebten Streamerin an und darf an ihrer Seite beim erfolgreichen Multiplayer-Shooter „Valorant“ antreten. Bereits seit Jahren halten sich übrigens hartnäckig Gerüchte, dass der Titel auch den Sprung auf PlayStation- und Xbox-Konsolen schaffen könnte.

„Valorant“ ist Teil eines E-Sport-Turniers in „The Family Plan“ (© Riot Games)

„Was ich an Valorant liebe, ist, dass man es mit seinen Freunden spielen kann, es ist 5v5, fünf gegen fünf Leute. Ich finde es toll, dass es kompetitiv ist. Es gibt auch dieses Gefühl des Fortschritts, weil es ein Ranglistensystem gibt, das ich wirklich mag. Ich glaube, das ist der Teil, der süchtig macht, dieses Gefühl, dass man sich verbessert und auch die Fortschritte sieht“, verriet uns Valkyrae mit leuchtenden Augen.

Des Weiteren gefalle ihr der visuelle Stil des Shooter-Hits sehr gut, den sie als „sehr ästhetisch“ bezeichnete. Zudem würde dies das Spiel von anderen populären Multiplayer-Shootern wie etwa „Counter-Strike“ abheben, das im direkten Vergleich oft „zu realistisch“ wirken würde. „Valorant“, das sie auf ihren YouTube- und Twitch-Channels auch selbst spielt, sei auf der anderen Seite „sehr cartoonig […]. Es ist hell, nicht so ernst, es ist hübsch.“

„Ich glaube, das macht den Reiz aus und deshalb haben sie dieses Spiel für den Film ausgewählt, denn wenn man es sieht, weiß man, was los ist — selbst wenn man keine Spiele spielt.“

Rachell Hofstetter in „The Family Plan“ (© Apple TV+)

Wie Apple TV und die Macher des Films das Multiplayer-Game in die Handlung der Actionkomödie integriert haben, mache Valkyrae übrigens sehr froh: „Es macht mich so unglaublich glücklich, Spiele in einem positiven Licht dargestellt zu sehen. Als ob dieses Turnier ein lustiger Moment im Film wäre. […] Es scheint, als ob das Spielen nicht negativ behandelt wurde. Ich habe das Gefühl, dass es so viele Jahre lang dieses Stigma hatte.“

Im Laufe ihres Lebens habe sie selbst auch schon schlechte Erfahrungen gesammelt, weil sie Videospiele liebt. Früher sei sie wegen der Liebe zu ihrem Hobby gemobbt worden, „aber jetzt wird es fast akzeptiert. Es ist etwas, das Spaß macht und mit dem man Karriere machen kann.“

Valkyrae über ihr Treffen mit Mark Wahlberg am „The Family Plan“-Set

Generell zeigte sich Rachell Hofstetter uns gegenüber sei beeindruckt davon, wie das E-Sport-Turnier in „The Family Plan“ gefilmt worden sei: „Es gab zwei Teams, so dass es sich anfühlte, als ob es ein richtiges Turnier wäre. Ich meine, ich war schon auf Turnieren und ehrlich gesagt haben sie das von dem, was wir gefilmt haben, wirklich gut dargestellt, also ja, ich finde, sie haben das toll gemacht!“

Valkyrae und ihr Film-Mitspieler „Killboy“ in „The Family Plan“ (© Apple TV+)

Die Chance, „Valorant“ während der Dreharbeiten des Apple TV-Exklusivtitels zu spielen, habe sie übrigens nicht bekommen. Stattdessen mussten sie und die übrigen Schauspieler auf im Voraus aufgezeichnetes Gameplay reagieren. Dies sei notwendig gewesen, da der Sohn der Hauptfigur, der als „Killboy“ aktiv ist, zur Geltung kommen sollte.

Eine ganz schöne Umstellung für unsere Interviewpartnerin, die es gewohnt ist, „das Spiel zu spielen und die Dinge so geschehen zu lassen, wie sie geschehen.“ Des Weiteren hatten viele Schauspieler keine Erfahrung mit dem Multiplayer-Hit. Deshalb mussten die Darsteller während des Drehs über das Spiel lernen. „Ich habe sie unterrichtet und ihnen gesagt: So hockt man sich hin. Es war auf jeden Fall sehr interessant“, erzählt uns Valkyrae lachend.

Generell würde sie nur positive Erinnerungen mit ihrer Zeit am Set verbinden. Es sei sowohl eine nervenaufreibende als auch unglaubliche Erfahrung gewesen. Auch von den Schauspielern sei sie herzlich empfangen worden. Hauptdarsteller Mark Wahlberg habe sich zudem „die Zeit genommen, einige von uns zu treffen, obwohl er die ganze Zeit mit den Aufnahmen beschäftigt war. Das war unerwartet, aber sehr nett von ihm.“

Valkyrae in „The Family Plan“ (© Apple TV+)

„Apple war sehr aufmerksam. Alles in allem war es eine großartige Erfahrung, und ich würde es gerne wieder tun.“

Gibt es zukünftig weitere Schauspielauftritte von Valkyrae?

Abschließend haben wir Valkyrae gefragt, ob sie sich weitere Auftritte als Schauspielerin vorstellen könnte. Vor ihrer kleinen Gastrolle in „The Family Plan“ hatte sie unter anderem kleine Sprechrollen, genauer in der Anime-Serie „Tribe Nine“ und der Videospiel-Adaption „Sonic Prime“. Abseits davon trat sie abseits ihrer Streams auch als Moderatorin in Erscheinung, etwa im Rahmen der zuvor bereits erwähnten Crunchyroll Anime Awards 2023.

Schauspielern sei etwas, das sie sich definitiv für ihre Zukunftsplanung vorstellen könne. Sie möchte zukünftig weiter Dinge tun, die sie aus ihrer eigenen Komfortzone herausholen würden. Es sei also weiterhin geplant, Dinge zu tun „von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie tun würde, die mir Unbehagen bereiten.“ Ein Ansporn hierbei sei auch ihre Community, „weil ich weiterhin eine Inspiration sein möchte.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Selbst wenn ich mich unwohl fühle, weil ich weiß, dass Leute zuschauen, dass es Leute gibt, die mich lieben und die von mir inspiriert werden, und ich möchte weiterhin gute Arbeit leisten. Ja, ich sehe mich noch viel mehr machen“, so Hofstetter abschließend.

„The Family Plan“ ist seit dem 15. Dezember 2023 exklusiv bei Apple TV+ verfügbar.

Vielen Dank, dass du dir Zeit für unser Interview genommen hast, Valkyrae!

Anmerkung: Dieses Interview wurde verkürzt und verdichtet.

