Friday the 13th: Nur noch zwei Wochen Zeit – Horrorspiel geht aus dem Verkauf

"Friday the 13th: The Game" verschwindet bald vom Markt. Allerdings haben Interessenten noch zwei Wochen Zeit, um den Titel zum reduzierten Preis zu erwerben. Gespielt werden kann bis Ende 2024.

“Friday the 13th: The Game” wird aus den Stores genommen. Schon im Sommer gab Gun Media bekannt, dass der Verkauf endet, was mit auslaufenden Lizenzen begründet wurde.

Auch aus dem PS Plus Extra-Katalog wird “Friday the 13th: The Game” am 19. Dezember 2023 herausgenommen, sodass diese Option ebenfalls wegfällt. Doch noch bis zum Ende des Jahres haben Interessenten die Gelegenheit, den Titel käuflich zu erwerben. Stichtag ist der 31. Dezember 2023.

Ein Jahr Friday the 13th für 5 Euro

Der Kauf im PlayStation Store ist kein kostspieliges Unterfangen. Lediglich 4,99 Euro werden an der Kasse fällig.

Hierbei ist zu beachten, dass zwar auch die Server von “Friday the 13th: The Game” vom Netz genommen werden, allerdings erst am 31. Dezember 2024. Somit haben Spieler die Möglichkeit, sich noch mehr als ein Jahr in den asymmetrischen Multiplayer-Titel zu stürzen.

Der Score von 4.31/5 im PlayStation Store verdeutlicht, dass die 4,99 Euro trotz der zeitlichen Einschränkung eine gute Investition sind. Dem gegenüber steht ein Metascore von nur 61, der zum Launch im Jahr 2017 zustande kam.

Ebenfalls kann Geld in die Download-Packs investiert werden. Sie wurden mit der Bekanntgabe des bevorstehenden Verkaufsstopps von “Friday the 13th: The Game” im Preis gesenkt. Sämtliche Packs kosten nur noch 99 Cent, darunter zum Beispiel das “Spring Break ’84 Clothing Pack”.

Die Grundlage für die „Friday The 13th“-Reihe bildet die gleichnamige Filmreihe von Sean S. Cunningham, die im Jahr 1980 veröffentlicht wurde. Da die Lizenz Ende des Jahres erlischt, darf das Spiel nicht länger verkauft werden. Jedoch befindet sich bereits ein neues Projekt in Arbeit, wie der zuständige Komponist im Juni durchblicken ließ.

Der allgemeine Support des asymmetrischen Multiplayer-Titels endete schon im November 2020, was damals mit der Abschaltung der dedizierten Server einherging.

