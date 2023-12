Steam Deck: „Hört bitte auf, an den Lüftern zu schnüffeln“, so Valve

Die Spielecommunity ist schon ein verrückter Haufen mit auffallend seltsamen Eigenarten. Dazu gehört wohl auch, dass Valve kürzlich darauf hinweisen musste, dass es nicht ratsam ist, die ausgestoßene Luft des Steam Decks einzuatmen.

Die Warnung von Valve scheint jedoch die wenigsten Nutzer des Steam Decks zu interessieren. Sie antworten auf den guten Rat in den sozialen Medien mit einem eindeutigen „Nein“.

Auch Hello Games‘ Sean Murray schnüffelt gerne an Lüftern

Die Diskussion über den betörenden Duft aus den Lüftern des Steam Decks gibt es bereits seit über einem Jahr. Damals hatte ein Nutzer gefragt, ob seine Mitspieler auch immer an den Abluft-Öffnungen des Handhelds riechen. Mittlerweile hat der Beitrag über 200 Kommentare und viele ähnliche Posts in den sozialen Medien inspiriert. Nun hat sich ein weiterer Reddit-Nutzer direkt an Valve gewandt und gefragt, ob diese recht seltsame Praxis auch sicher sei.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Related Posts

„Wie bei allen elektronischen Geräten ist es generell nicht empfehlenswert, die Abluft des Geräts einzuatmen“, hieß es in der recht trockenen Antwort des Kundendienstes, die mittlerweile viral gegangen ist. „Obwohl es keine Sicherheitsbedenken bei der allgemeinen Nutzung gibt, sollte das direkte Einatmen der Abgase des Geräts vermieden werden. Wir verstehen, dass es sich um ein Meme handelt, aber bitte unterlassen Sie dieses Verhalten zum Schutz Ihrer Gesundheit.“

Wie man es sich denken kann, stieß die Antwort auf wenig Gegenliebe in der Community, die ihrerseits erneut mit Memes und einem schallenden „Nein“ antworteten. Unter diesen standhaften Spielern ist auch Sean Murray vom „No Man’s Sky“-Entwickler Hello Games. Bei dem Lieblingsduft der Steam-Deck-Nutzer scheint es sich um einen plastikartigen, elektronischen Geruch zu handeln, so eine Art „Neuwagengeruch“. Wie einige Spieler angeben, riecht das neue Steam Deck in der OLED-Variante wohl nicht so gut, wie das ursprüngliche Modell. Ein Redditor beschrieb den OLED-Duft dabei als süßer, aber auch billiger.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Quelle: Reddit, PCGamesN, PC Gamer

Weitere Meldungen zu Steam Deck, Valve.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren