Dark Souls 2: Online-Server werden abgeschaltet, aber nicht für alle Konsolen

Auf der PS4 und Xbox One bleiben die Online-Modi erhalten.

“Dark Souls 2” nähert sich dem zehnten Geburtstag, der mit einer weniger erfreulichen Maßnahme einhergeht. Denn die Server der ursprünglichen Version gehen vom Netz.

Das lässt sich einer Ankündigung auf dem Twitter/X-Kanal der “Dark Souls”-Reihe entnehmen, in der die Server-Abschaltung einen Termin erhielt.

PS4- und Xbox One-Server bleiben online

Bandai Namco weist darauf hin, dass die Server-Abschaltung nicht die PS4- und Xbox One-Versionen von “Dark Souls 2” betrifft. Besitzer profitieren auch weiterhin von der Online-Funktionalität.

Auf den Konsolen PS3 und Xbox 360 ist hingegen in wenigen Monaten Schluss: Die Online-Modi werden am 31. März 2024 abgeschaltet.

“Es wird eine Nachricht angezeigt, die besagt, dass das Online-Spiel deaktiviert ist. Das Offline-Spiel wird weiterhin möglich sein. PC-, PS4- und Xbox One-Server sind davon nicht betroffen”, so Bandai Namco und FromSoftware im besagten Tweet.

Es ist zwar anzunehmen, dass die Anzahl der Online-Spieler von “Dark Souls 2” auf PS3 und Xbox 360 relativ gering ist. Allerdings wurde die Abschaltung mit Enttäuschung aufgenommen. Das gilt vor allem für Spieler, die keine aktuelleren Systeme besitzen oder das Spiel in der ursprünglichen Version genießen möchten.

Für die Entwicklung von “Dark Souls 2” ist FromSoftware verantwortlich. Das Action-Rollenspiel kam im März 2014 für PS3 und Xbox 360 auf den Markt. Später folgten Versionen für PS4 und Xbox One. Und auch PC-Spieler können sich durch die knackigen Herausforderungen schnetzeln.

Auf Metacritic kam 2014 ein Metascore von 91 zustande. Weniger beliebt war die erweiterte Fassung “Dark Souls 2: Scholar of the First Sin”, die es nur auf einen Metascore von 87 brachte.

Der dritte Teil der “Dark Souls”-Reihe erschien 2016 für Last-Gen-Konsolen und PC. Es folgten die FromSoftware-Spiele “Sekiro: Shadows Die Twice”, “Elden Ring” und “Armored Core 6: Fires of Rubicon”.

Fans von “Elden Ring”, das Spiel des Jahres 2022 wurde, können sich auf neue Inhalte einstellen. Denn “Shadow of the Erdtree” befindet sich im Anmarsch.

