PS4 Pro und PS VR: Reparatur vor dem Ende – Sony gehen Ersatzteile aus

Sony ist mit der PS5 in diesem Jahr endgültig in der neuen Konsolengeneration angekommen. Nach den Lieferschwierigkeiten der ersten beiden Jahre wurden in den vergangenen Monaten zeitweise Zuwächse im dreistelligen Prozentbereich erzielt. Insgesamt kommt die PlayStation 5 auf mehr als 50 Millionen Verkäufe, wie wir seit dieser Woche wissen.

Gleichzeitig gerät die 2013 veröffentlichte PS4 immer mehr ins Abseits, auch wenn nach mehr als 117 Millionen Verkäufen nach wie vor zahlreiche Konsolen in Betrieb sein dürften. Besitzer der inzwischen betagten Hardware sollten mit dem PS5-Vorgänger jedoch vorsichtig umgehen. Denn Sony gehen die Ersatzteile aus. Betroffen ist ebenfalls das Virtual Reality-Headset PlayStation VR.

Reparaturstopp auf dem japanischen Markt

Für den japanischen Markt hat Sony angekündigt, dass man die PS4 Pro CUH-7100 und das Headset PlayStation VR CUH-ZVR1 nicht mehr zur Reparatur annimmt.

Reparaturanträge konnten bis zum 20. Dezember 2023 eingereicht werden, wie die japanische Publikation Game Watch berichtet. Eingeschickt werden müssen die betroffenen und rechtzeitig angemeldeten Geräte bis zum 5. Januar 2024.

Sony begründet die Entscheidung damit, dass die PS4 Pro sowie PS VR aufgrund eines Mangels an Lagerbeständen nicht mehr instandgesetzt werden können.

Aus dem Game Watch-Artikel geht nicht hervor, ob es sich um eine regionale Maßnahme handelt oder die Reparatur weltweit eingestellt wird. Für Deutschland gibt es keine Bestätigung dieser Art. Reparaturanfragen werden auf dieser Seite angenommen, sodass Besitzer einer defekten Hardware ihr Glück versuchen können.

Selbst wenn der Reparaturservice in Deutschland endet, müssen defekte Konsolen und Headsets nicht endgültig abgeschrieben werden. Neben privaten Bastlern gibt es Dienstleister, die sich dem Problem annehmen können. Abhängig vom Defekt werden gebrauchte Teile die Konsole auch in vielen Jahren noch zum Leben erwecken.

Da die PS4 langsam veraltet und die PS5 immer beliebter wird, ist anzunehmen, dass Sony die begrenzten Ressourcen lieber für Konsolen der aktuellen Generation verwendet.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass ein Unternehmen die Reparaturdienste aufgrund von Teilemangel einstellen muss. 2021 gab Nintendo bekannt, dass keine Einsendungen mehr für die Reparatur von Nintendo 3DS- oder 3DS XL-Geräten angenommen werden.

