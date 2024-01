Until Dawn: PS5-Version kurz vor Enthüllung? Hinweis zum Entwickler befeuert Gerüchte

"Until Dawn" könnte in dieser Woche für PS5 und PC angekündigt werden. Ein weiterer Hinweis auf das Remake oder Remaster lässt vermuten, dass es keine kurzfristige Entscheidung war.

Das 2015 veröffentlichte „Until Dawn“ wird noch einmal als PS5-Version veröffentlicht. Das behauptet zumindest der bekannte Insider Billbil-Kun, der ebenfalls von einer PC-Version erfahren haben möchte.

Während unklar ist, ob das Horrorspiel als Remaster oder Remake in die aktuelle Konsolengeneration gebracht wird, tauchte ein neuer Hinweis auf, der zweierlei Rückschlüsse zulässt.

Until Dawn für PS5 und PC seit mehreren Jahren in Arbeit?

Ein Reddit-Nutzer namens KekanKok fand heraus, dass ein früherer Animator bei Virtuos in seinem Linkedin-Profil das Spiel als Teil seiner damaligen Projekte nennt.

Nacri Lu, aktuell tätig als Animationsdirektor bei Offworld Industries, listet den Entwickler als seinen früheren Arbeitgeber, für den er im Zeitraum von Oktober 2018 bis März 2020 tätig war. Während dieser Zeit wirkte er in der Abteilung für Animation mit.

Eines der Spiele, die in diesem Zeitraum zumindest begonnen wurden, war demnach “Until Dawn”, das er als „PC/Konsolenspiel“ bezeichnet. Angesichts der ursprünglichen Veröffentlichung von “Until Dawn” im Jahr 2015 für die PS4 kann vermutet werden, dass es sich hierbei tatsächlich um neue Versionen des Spiels handelte.

Schon das Original machte einen guten und düsteren Eindruck. Doch vor allem die Charaktere und Animationen könnten von den neuen Möglichkeiten profitieren.

Ebenfalls wird spekuliert, dass die lange Entwicklung der PS5- und PC-Versionen eher auf ein Remake hindeutet. Damit könnten neue Spielelemente und tiefgreifendere Änderungen in den Horrortitel fließen. Allerdings ist es denkbar, dass die Entwicklung zwischenzeitlich pausiert oder heruntergefahren wurde, sodass die Entwicklung womöglich nicht seit 2020 unter Hochdruck lief.

Dem anfangs genannten Insider Billbil-kun zufolge soll die neue Version von “Until Dawn” innerhalb von 15 Tage angekündigt werden. Diese Aussage erfolgte vor einer Woche, wobei eine mögliche Enthüllung während der nächsten State of Play im Raum stand.

Die neuste Ausgabe der PlayStation-Show wurde zwischenzeitlich angekündigt. Sie findet am morgigen Mittwoch statt und startet um 23 Uhr. Weitere Einzelheiten liefert die folgende Ankündigung:

“Until Dawn” ist ein Horrorerlebnis, bei dem acht Freunde in einer einsamen Berghütte um ihr Leben kämpfen müssen. Die Handlung setzt nach der Rückkehr an einen Ort ein, an dem zuvor zwei Mitglieder der Gruppe spurlos verschwanden. Im PlayStation Store vergaben 92 Prozent der Spieler vier oder fünf möglichen Sterne, was den beiden höchstmöglichen Wertungen entspricht.

