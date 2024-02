Tomb Raider I-III Remastered: Release naht – Jetzt PS Plus-Rabatt für Vorbesteller nutzen

Im kommenden Monat kehren die ersten drei Ableger der legendären Serie mit "Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft" auf die Konsolen und den PC zurück. PlayStation Plus-Abonnenten, die sich für eine Vorbestellung entscheiden, sparen in den nächsten Tagen zehn Prozent.

Im vergangenen September kündigten die auf Portierungen und Remaster spezialisierten Entwickler von Aspyr Media die Rückkehr der ersten drei Ableger der erfolgreichen „Tomb Raider“-Serie an.

Die technisch wie spielerisch aufpolierten Neuauflagen erscheinen in Form des „Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft“ genannten Bundles für die Konsolen und den PC. Solltet ihr Interesse an der Remaster-Trilogie haben und gleichzeitig eine gültige PlayStation Plus-Mitgliedschaft euer Eigen nennen, dann möchten wir euch noch einmal an ein laufendes Angebot erinnern.

Bis zum Mittwoch, den 14. Februar 2024 um 0 Uhr unserer Zeit haben PlayStation Plus-User die Möglichkeit, bei einer Vorbestellung von „Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft“ im PlayStation Store bares Geld zu sparen.

Anstatt des normalen Preises von 29,99 Euro werden bei einer Vorbestellung mit einem laufenden PS Plus-Abo nur 26,99 Euro fällig. Dies entspricht einer Ersparnis von zehn Prozent.

Welche Verbesserungen bieten die Remaster?

In diesem Monat ging Aspyr Media bereits ausführlich auf die gebotenen Neuerungen ein. Zum einen wurde natürlich die Grafik der ersten drei „Tomb Raider“-Abenteuer überarbeitet. Die Entwickler versprechen schärfere Texturen, eine höhere Auflösung, ganz neue Effekte und eine stabilere Framerate.

Zudem sind die Gegenstände endlich in Form von 3D-Objekten und nicht mehr als 2D-Sprites in der Spielwelt zu finden. Gleichzeitig bietet euch „Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft“ eine moderne Version der Steuerung und neue Elemente wie eine Lebensleiste für Bossgegner.

Wenn ihr möchtet, könnt ihr die drei legendären Klassiker natürlich auch mit der ursprünglichen Steuerung spielen. Hinzukommt ein Foto-Modus. Mit diesem ist es möglich, eigene Screenshots anzufertigen und diese mit anderen Spielerinnen und Spielern zu teilen.

Auch die Trophäen-Jäger unter euch kommen auf ihre Kosten. Demnach umfasst die Trilogie mehr als 200 Trophäen, die auf ihre Freischaltung warten.

„Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft“ erscheint am 14. Februar 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch.

Neben den Hauptspielen der ursprünglichen „Tomb Raider“-Trilogie bietet das Remaster die Erweiterungen „The Unfinished Business“, „The Gold Mask“ und „The Lost Artifact“.

