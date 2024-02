Helldivers 2: 50 Prozent mehr XP – Auszahlung am Wochenende erhöht

“Helldivers 2” ist weiterhin auf Erfolgskurs. Gestern berichteten wir von einem neuen Steam-Peak. 255.189 gleichzeitige Spieler waren allein auf der Valve-Plattform unterwegs. Doch auch dieser Rekord ist längst überholt. In den vergangenen Stunden versammelten sich bis zu 276.364 gleichzeitige Shooter-Fans und setzten sich gemeinsam für die Demokratie ein.

Während die Spielerzahlen auf der PS5 weiterhin ausstehen und des Rätsels Lösung offenbar die Heimatstadt von Johan Pilestedt ist, gibt es einen neuen Anreiz, sich in das von Arrowhead Game Studios entwickelte und von Sony Interactive veröffentlichte Spiel zu stürzen.

Mehr XP und Belohnungen

Im Rahmen eines XP-Events möchten die Entwickler für eine kleine Entschädigung sorgen. Denn “Helldivers 2” lässt sich nur schwer einordnen. Der Shooter bereitet einen unglaublichen Spaß, kann aber auch ziemlich frustrierend sein, da der Titel mit Bugs und Verbindungsproblemen an den Start ging.

Eines der Probleme liegt darin, dass Spieler aufgrund der Verbindungsproblematik nicht ausreichend belohnt werden. Arrowhead Games arbeitet weiterhin an einer Lösung und hat als Sofortmaßnahme etwas Spezielles für Spieler parat.

Bis zum 18. Februar 2024 wird “Helldivers 2″ allen Teilnehmern XP und Belohnungen mit einem Multiplikator von 50 Prozent auf den Basis-Missionswert gewähren.

A message to the HELLDIVERS 2 community from Deputy Game Director Sagar Beroshi about the upcoming weekend: pic.twitter.com/oqFQ9cG0QB — HELLDIVERS™ 2 (@helldivers2) February 16, 2024

“Wir sind uns eines Problems bewusst, das dazu geführt hat, dass einige Spielerbelohnungen am Ende von Missionen nicht richtig ausgezahlt wurden. Wir arbeiten an einer Lösung für dieses Problem, aber in der Zwischenzeit wollen wir versuchen, die Auswirkungen zu mildern”, so das Studio.

Und weiter: “Daher wird das Spiel von jetzt an bis zum Ende dieses Sonntags, dem 18. Februar (MEZ), allen Spielern XP und Requisition mit einem Multiplikator von 50 Prozent zusätzlich zu eurem Basis-Missionsergebnis gewähren.”

Der zusätzliche Multiplikator ist auf dem Superzerstörer durch den Spielmeistereffekt „Buchhaltungskorrekturen“ ersichtlich.

“Helldivers 2” kam am 8. Februar für PS5 und PC auf den Markt. Der Shooter wurde zu einem Überraschungserfolg, der selbst Phil Spencer, Chef der Xbox-Sparte, zu einem Kommentar hinreißen ließ:

Der Shooter ist ein Teil der Sony-Initiative, mehr Service-Games auf den Markt zu bringen. Im Fall von “Helldivers 2” scheint der Plan aufzugehen. “The Last of Us Online” hingegen wurde vor dem Launch eingestellt.

