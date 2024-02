Electronic Arts: Black Panther und Iron Man von Projektstreichungen betroffen?

Die Videospielbranche steht seit längerer Zeit vor großen Herausforderungen. Die Folge sind Entlassungen, Studioschließungen und Projektstreichungen.

Jüngstes Beispiel ist der Stellenabbau bei Electronic Arts, dem auch das Mandalorian-Spiel von Respawn Entertainment zum Opfer fiel.

Ergänzend gab Electronic Arts bekannt, dass man sich im Zuge der Umstrukturierung von der Entwicklung von Spielen, die auf lizenzierten Marken basieren, entfernen möchte.

EA-CEO Andrew Wilson begründete die Abkehr von Lizenzprojekten wie folgt: “Diese stärkere Fokussierung ermöglicht es uns, die Kreativität voranzutreiben, die Innovation zu beschleunigen und unsere größten Chancen zu verdoppeln.”

Wie steht es um Black Panther und Iron Man?

Aufgrund dessen, dass ein paar kommende EA-Titel in die Lizenz-Kategorie fallen, kamen Unsicherheiten auf.

Auf zwei laufende Produktionen haben die Umstrukturierungen jedoch keinen größeren Einfluss. Ein Sprecher von Electronic Arts ließ GamesIndustry die Bestätigung zukommen, dass die beiden Marvel-Titel, die auf “Iron Man” und “Black Panther” basieren, weiterhin in der Entwicklung seien.

“Iron Man” befindet sich bei Motive in der Produktion. Es ist das Studio, dem “Dead Space“ aus dem Jahr 2023 entstammt. Das Remake kam auf einen Metascore von 89 und fand auch bei Spielern reichlich Anklang.

“Iron Man” wird auf Basis der Unreal Engine 5 als Einzelspieler-Action-Adventure entwickelt. Da sich der Titel weiterhin in der Vorproduktion befindet, müssen Fans bis zur Veröffentlichung Geduld aufbringen.

“Black Panther” wiederum entsteht beim neu gegründeten Studio Cliffhanger Games. Es handelt sich um ein Open-World-Action-Adventure für Einzelspieler. Angedeutet wurden eine vielfältige Auswahl an Möglichkeiten und Konsequenzen, die zu einer mehr oder weniger individuellen Geschichte führen sollen.

Die heute angekündigten Maßnahmen bei Electronic Arts umfassen nicht nur Stellenstreichungen. Ebenfalls stampft der Publisher eines der Studios ein:

Der Stellenabbau in der Videospielbranche nimmt erhebliche Ausmaße an. Nachdem es im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Mitarbeiter traf, sind es in den ersten zwei Monaten des neuen Jahres geschätzte 7.800 Entlassungen, wie das Projekt Game Industry Layoffs zusammenfasst.

Besonders betroffen sind unter Berücksichtigung der absoluten Zahlen Unity (1.800 Entlassungen), Xbox/Activision-Blizzard (1.900), PlayStation (900) und Electronic Arts (rund 670).

