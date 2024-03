Outcast – A New Beginning: Mäßiges Comeback von Cutter Slade – Wertungen

Die ersten Testwertungen zu „Outcast: A New Beginning“ sind eingetroffen. Hierbei handelt es sich um ein Open-World-Abenteuer, das euch in eine futuristische Alien-Welt führt. Bewaffnet mit einem Blaster nehmt ihr es mit Robotern auf, um die einheimische Spezies zu retten.

Protagonist Cutter Slade ist kein Unbekannter: Im Jahr 1999 durften die Spieler erstmals mit ihm eine offene Spielwelt erkunden. Nun ist er nach 25 Jahren zurück. Ob sein Comeback gelungen ist, verraten euch die eingereichten Testwertungen auf Metacritic.

Für die PC-Version liegen aktuell 15 Reviews vor. Daraus resultiert ein Metascore von 71 Punkten. Die PS5-Fassung verfügt wiederum über elf Testberichte und kommt auf 67 Punkte. Klingt also nicht besonders überzeugend. Was die Kritiker zu bemängeln haben, schauen wir uns im Anschluss an.

Macht Spaß, jedoch schlechte Performance und keine Innovation

God is a Geek (70 Punkte) meint kurz und knapp: „Das Schießen und Gleiten macht Spaß, aber Outcast: A New Beginning ist einfach ein bisschen zu dünn geraten.“

Ebenfalls 70 Punkte stammen von GameGrin: „Ein unterhaltsamer Zeitvertreib und etwas, das Fans des ersten Spiels genießen könnten. Es hat einige Probleme, aber es lohnt sich, Adelpha zu erleben und es vor allen zu schützen, die es zerstören wollen.“

Weitere 70 Punkte vergibt PSX Brasil: „Outcast A New Beginning ist weit davon entfernt, innovativ zu sein und könnte jeden enttäuschen, der etwas anderes erwartet als das, was der Markt bereits in Hülle und Fülle bietet. Aber gleichzeitig ist es in seinem einfachsten und direktesten Vorschlag ehrlich und kann Enthusiasten für einen guten Open-World-Shooter unterhalten.“

Deutlich besser bewertet wurde das Spiel von Twinfinite (80 Punkte): „Wird dem Ehrgeiz gerecht, den derselbe Entwickler vor all den Jahren entwickelt hat. Die fesselnde Geschichte, die interessanten Charaktere, der durchdachte Aufbau der Welt und die ausgefeilte Action werden nur geringfügig durch eine inkonsistente Bildrate, sich wiederholende Quests, Bugs und gelegentliche Abstürze getrübt.“

XboxEra zeigt sich mit nur 55 Punkten enttäuscht: „Outcast A New Beginning tut sein Bestes, um ein Gefühl der Verwunderung zu erwecken, während man mit dem Jetpack drei Meter über dem Boden in einer gelegentlich wunderschönen fremden Welt schwebt. Der schwache Schreibstil, die miserable Performance und das repetitive Questdesign machen das Spiel am Ende zu einer tristen Erfahrung.“

Alle Testwertungen in der Übersicht

Positiv

Shacknews – 80 (PC)

IGN Spain – 80 (PS5)

But Why Tho? – 80 (PC)

Hardcore Gamer – 80 (PC)

Twinfinite – 80 (PC)

COGconnected – 78 (PC)

Hobby Consolas – 78 (PS5)

Games.ch – 76 (PS5)

Worth Playing – 75 (PC)

Gaming Nexus – 75 (PS5)

Gemischt

Generación Xbox – 72 (Xbox Series X/S)

IGN – 70 (PC)

God is a Geek – 70 (PC)

GameGrin – 70 (PC)

Checkpoint Gaming – 70 (PC)

Multiplayer.it – 70

PSX Brasil – 70 (PS5)

CGMagazine – 70 (PS5)

Eurogamer Poland – 70 (PS5)

VideoGamer – 60 (PS5)

Game Rant – 60 (PS5)

XboxEra – 55 (PC)

Wccftech – 55 (PC)

Screen Rant – 50 (PS5)

Negativ

Keine

Im PlayStation Store kostet der Titel 69,99 Euro. Entscheidet ihr euch als PS-Plus-Mitglied noch heute für den Kauf, könnt ihr allerdings 15 Prozent sparen. Ab dem morgigen Veröffentlichungstag ist dieser Rabatt nicht mehr verfügbar. Möchtet ihr vorher testen, könnt ihr euch eine Demo herunterladen.

