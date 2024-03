Rise of the Ronin: Team Ninja gewährt Einblick in die Entwicklung

Rise of the Ronin:

Das Action-Adventure "Rise of the Ronin" erscheint Ende der Woche für die PlayStation 5. In einem weiteren Behind-the-Scenes-Video blickt Team Ninja auf die Entwicklung zurück.

In wenigen Tagen werden Sony Interactive Entertainment, Koei Tecmo und das zuständige Entwicklerstudio Team Ninja mit dem Action-Adventure „Rise of the Ronin“ zu einem einzigartigen Abenteuer laden. Die Verantwortlichen präsentieren uns in den letzten Wochen eine Videoreihe, die hinter die Kulissen der Entwicklung des PlayStation 5-Exklusivtitels blickt.

Mit dem mittlerweile vierten Teil dieser Videoreihe blicken verschiedene Entwickler auf ihre Arbeit zurück. Unter anderem kommen Fumihiko Yasuda (Game Producer/Director), Takayuki Saga (UI & RPG Director), Yojiro Yoshimatsu (Sound Director), Takeo Fujisaki (Combat Design Director) und Kosuke Watamatsu (Animation Lead) zu Wort.

So sprechen sie darüber, welche Bedeutung es für „Rise of the Ronin“ hatte, dass man sich für eine offene Spielwelt entschied. Zudem kommt auch das Kampfsystem zur Sprache, das in solch einem Samuraiabenteuer doch eine wichtige Rolle spielt.

Team Ninja mag es meist schwierig

Das Entwicklerstudio ist bereits seit Jahrzehnten dafür berüchtigt, dass es Spiele mit einem hohen Schwierigkeitsgrad erschafft, Nach der „Ninja Gaiden“-Reihe hatte man zuletzt mit den beiden „Nioh“-Abenteuern, „Wo Long: Fallen Dynasty“ und „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ ebenfalls in diese Kerbe geschlagen.

Jedoch wird „Rise of the Ronin“ nicht nur das erste Open-World-Spiel von Team Ninja sein, sondern auch drei Schwierigkeitsgrade mit sich bringen. Somit sollten die Spieler die Chance haben, eine für sie passende Schwierigkeit zu finden. Darüber hinaus wird man mit Entscheidungen und Dialogoptionen einen Einfluss auf die Geschichte nehmen.

Sollte einem das Abenteuer trotz der verschiedenen Schwierigkeitsgrade noch zu schwierig sein, kann man auch den Online-Koop-Modus spielen und sich Unterstützung an die Seite holen. Gemeinsam hat man die Möglichkeit die Hauptmissionen abzuschließen. Bedenkt jedoch, dass ihr eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft benötigt, um die Online-Funktionen zu verwenden.

Die Standard Edition von „Rise of the Ronin“ kann man sich im PlayStation Store für 79,99 Euro kaufen. Dahingegen kostet die Digital Deluxe Edition 89,99 Euro und bietet das Bando-Krieger-Rüstungsset, die formelle japanische Kleidung sowie das offizielle Artbook und den Soundtrack in digitalen Ausführungen.

