PS5 & PS4: Tomb Raider 1-3 Remastered bereits im Sale und weitere Preisnachlässe

Entgegen anderslautender Berichte wurde in dieser Woche kein neuer PSN-Sale mit mehr als tausend Angeboten gestartet. Stattdessen setzt Sony nach wie vor auf die “unerlässlichen Favoriten”, die in der vergangenen Woche einen deutlichen Rabatt erhielten.

Nur einzelne Spiele bekamen in dieser Woche einen Preisnachlass. Dazu gehört eine erst kürzlich auf den Markt gekommene Sammlung, die Spieler durch die ersten drei Lara-Croft-Abenteuer schickt.

Tomb Raider 1-3 Remastered mit 25 Prozent Rabatt

Die Spielesammlung “Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft” startete im Februar und konnte sowohl Fachpresse als auch Spieler weitgehend überzeugen. Ein Metascore von 76 trifft auf 4,52 von fünf möglichen Sternen im PlayStation Store.

Der in dieser Woche freigeschaltete Rabatt von 25 Prozent lässt den zu zahlenden Betrag auf 22,49 Euro schrumpfen. Regulär werden 29,99 Euro fällig.

Zum Angebot: Tomb Raider 1-3 Remastered im PS Store

Der Rabatt gilt bis zum 28. März 2024. Überstürzen müsst ihr den Kauf demnach nicht.

Battlefield 2042 gibt es zum Schnäppchenpreis

Ein weiterer Preisnachlass betrifft den Shooter “Battlefield 2042”, der einen Rabatt von 85 Prozent erhielt. Hier gibt es allerdings einen Haken.

So gilt der Preisnachlass nur für Inhaber einer PS Plus-Mitgliedschaft, was zugleich einen zweiten Punkt auslöst. Zumindest langjährige PS Plus-Abonnenten dürften den Shooter bereits in ihrer Bibliothek haben. “Battlefield 2042” war im März 2023 ein Bestandteil von PS Plus Essential.

Unabhängig davon sind 11,99 Euro für die PS5-Version ein attraktives Angebot, das für den Shooter im PSN erst zum zweiten Mal erreicht wurde. Die PS4-Fassung kostet 10,49 Euro.

Zum Angebot: Battlefield 2042 im PlayStation Store

Weitere Preissenkungen im PlayStation Store

Einige weitere Spiele erhielten in dieser Woche im PSN einen Preisnachlass. Dazu gehört “Police Simulator: Patrol Officers”, das im Store nur auf 3,64 Sterne kommt. Und auch der Bestpreis wurde diesmal nicht erreicht. Allerdings scheint es sich um eine dauerhafte Reduzierung des Grundpreises zu handeln.

Die “Cuties Hacked Premium Edition” gibt es erstmals für 14 Cent, was einem 95-Prozent-Rabatt entspricht. Die Spielerstimmen klingen allerdings wenig ermutigend.

Das “Dreamers Bundle” erhielt einen offenbar dauerhaften Preisnachlass, der deutlich geringer als der temporäre Rabatt im Februar ausfällt. Im vergangenen Monat sank der Preis zeitweise auf bis zu 31,49 Euro. Die Standardversion kostet fortan nur noch 29,99 Euro.

Auch “Meet Your Maker” ist dabei – jedoch ebenfalls nicht mit dem bisherigen Bestpreis. Er lag zuletzt bei 14,99 Euro. Doch auch hier scheint die neuste Preiskorrektur dauerhaft zu sein. Zumindest zeigt der PlayStation Store keinen zeitlich begrenzten Sale an.

Die Preisnachlässe in der Übersicht:

