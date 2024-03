Star Wars Outlaws: Weitere Alterseinstufung aufgetaucht – Baldige Ankündigung geplant?

Nachdem in Südkorea kürzlich eine entsprechende Alterseinstufung entdeckt wurde, wurde "Star Wars Outlaws" nun auch in Australien mit einem Rating versehen. Dies könnte darauf hindeutet, dass Ubisoft in der Tat eine Ankündigung vorbereitet.

Aktuell arbeiten die Entwickler von Ubisoft Massive („The Division“) unter anderem an „Star Wars Outlaws“, einer Open-World-Erfahrung im Universum der legendären Sternenkriege.

Nachdem Ubisoft in den letzten Monaten nur von einem geplanten Release in diesem Jahr sprach, scheinen sich in diesen Tagen die Hinweise auf eine baldige Enthüllung des Releasetermins zu verdichten. So wurde „Star Wars Outlaws“ in Südkorea Ende der letzten Woche mit einer Alterseinstufung versehen. In der Vergangenheit waren die Ratings in Südkorea stets ein recht zuverlässiger Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung.

Befeuert werden die Spekulationen von einer weiteren Alterseinstufung für „Star Wars Outlaws“, die auf der Website des Australian Classification Boards entdeckt wurde. Genau wie in Südkorea wurde „Star Wars Outlaws“ auch in Down Under lediglich für ein volljähriges Publikum freigegeben.

Plant Ubisoft einen Release in der ersten Jahreshälfte?

Die Gerüchte um die bevorstehende Ankündigung des Releasetermins passen zu den Aussagen des gut vernetzten Industrie-Insiders Tom Henderson. Im Januar nannte Henderson nämlich einen groben Releasezeitraum. Wie der Insider in Erfahrung gebracht haben möchte, plant Ubisoft bei „Star Wars Outlaws“ einen Release in der ersten Hälfte des Jahres 2024.

Sollten sich die Angaben von Henderson bewahrheiten, dann erfolgt die Veröffentlichung bis Ende Juni. In der Regel geht einem großen Triple-A-Titel wie „Star Wars Outlaws“ eine umfangreiche Marketingkampagne voraus. Bei einem geplanten Release in der ersten Jahreshälfte bleibt also nicht mehr allzu viel Zeit für die Enthüllung des Releasetermins.

Bislang wollten sich die Verantwortlichen von Ubisoft allerdings nicht zu den Spekulationen um eine mögliche Ankündigung zu „Star Wars Outlaws“ äußern. Sollte sich daran etwas ändern, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Der erste Open-World-Titel im Star Wars-Universum

Spielerisch haben wir es bei „Star Wars Outlaws“ mit einem Action-Titel im Open-World-Format zu tun. Wir schlüpfen in die Rolle der jungen Schurkin Kay Vess. Zusammen mit ihren Partnern versucht Kay, sich ein neues Leben in Freiheit aufzubauen. Im Laufe des Abenteuers reist ihr mit Kay und ihren Freunden durch eine offene Welt und erkundet zahlreiche Planeten.

Neben diversen aus den Filmen bekannten Schauplätzen warten auch komplett neue Planeten, Geschichten und Charaktere. Trotz allem wird „Star Wars Outlaws“ laut Entwicklerangaben den Kanon von „Star Wars“ respektieren.

„Star Wars Outlaws“ erscheint im Laufe des Jahres für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

