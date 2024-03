PS5: Laut Ryan auf dem Weg zur erfolgreichsten Sony-Konsole überhaupt

In der neuesten Ausgabe des offiziellen PlayStation-Podcasts sprach Sony Interactive Entertainments scheidender CEO Jim Ryan über die Zukunftsaussichten der PS5. Laut Ryan verfügt die PS5 über das Potenzial, sich zur erfolgreichsten Konsole der Unternehmensgeschichte zu entwickeln.

In der aktuellen Ausgabe des offiziellen PlayStation-Podcasts ging Jim Ryan, der scheidende Präsident von Sony Interactive Entertainment, noch einmal auf den kommerziellen Erfolg der PS5 ein.

Wie Ryan ausführte, befindet sich sein Unternehmen derzeit an der Spitze seines Schaffens und ist auf dem besten Weg, mit der PS5 die erfolgreichste Konsole der Firmengeschichte abzuliefern. Ein Ziel, das Sony Interactive Entertainment laut Ryan vor allem mit „einer großartigen Konsole und hochwertigen Spielen beziehungsweise Spielerfahrungen“ erreichen möchte.

Die Messlatte liegt allerdings hoch. Wie Sony Interactive Entertainment in dieser Woche bestätigte, verkaufte sich die PS2, die bislang erfolgreichste Konsole des japanischen Konzerns, mehr als 160 Millionen Mal. Die PS5 fand bis zum 31. Dezember 2023 54,8 Millionen Käuferinnen und Käufer.

Ryan spricht von den besten Spielerfahrungen

„Ich würde sagen, dass wir momentan auf dem Höhepunkt unseres Spiels sind“, führte Ryan aus. „Wir waren sehr klar und konsequent darin, wofür wir stehen: großartige Konsolen, großartiges Konsolenspielerlebnis und großartige Spiele. Ich würde sagen, dass wir gerade auf dem Höhepunkt unseres Spiels sind.“

„Die PS5 ist auf dem besten Weg, unsere erfolgreichste Konsole aller Zeiten in mehreren Dimensionen zu werden. Ich denke, die Spiele und die Spielerlebnisse, die Sie auf der PS5 sehen, angeführt von den PlayStation Studios, sind die besten, die wir je gesehen haben.“

„Die Anzahl der Spiele, die wir bis zu diesem Zeitpunkt im Zyklus auf der PS5 veröffentlicht haben, übersteigt bei Weitem alles, was wir bisher gemacht haben“, so Ryan abschließend.

Sony korrigierte Prognosen zuletzt nach unten

Ob die von Ryan prognostizierten Bestwerte von der PS5 auch wirklich erreicht werden können, bleibt abzuwarten. Zuletzt ging das Momentum der Konsole nämlich ein wenig zurück, was sich unter anderem an gesenkten Absatzprognosen bemerkbar machte. Diese nahm Sony im Rahmen des Geschäftsberichts zum am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangenen Quartal vor.

Zunächst ging Sony von 25 Millionen abgesetzten PS5-Konsolen im Fiskaljahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) aus. Diese Prognose wurde im letzten Geschäftsbericht um vier Millionen auf 21 Millionen verkaufte PS5-Konsolen gesenkt.

Der heutige 31. März 2024 markiert Ryans letzten Tag bei Sony Interactive Entertainment. Ab dem 1. April wird Hiroki Totoki, im Vorstand der Sony-Gruppe für das operative Geschäft zuständig, vorläufig die Leitung der PlayStation-Sparte übernehmen.

