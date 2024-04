Digitaler Würfel: Mit 99 Cent in drei Minuten zur Platin-Trophäe

PlayStation-Spiele locken meist mit einer Reihe von Trophäen. Und vor allem Platin stellt in der Regel eine größere Hürde dar. Allerdings gibt es fragwürdige Games, in denen die Trophäen in Windeseile freigeschaltet werden und selbst die höchstmögliche Auszeichnung innerhalb von Minuten in der Trophäensammlung landet.

Eines dieser Spiele, wenn man es so nennen mag, verweilt seit dem Osterwochenende im PlayStation Store. Damit können sich Spieler die Platin-Trophäe nach nur drei Minuten schnappen.

Trophäen werden neuerdings gewürfelt

Beim besagten “Spiel” handelt es sich um “Easy Dice for RPG/Tabletop”, das mit einem Preis von 99 Cent im PlayStation Store landete.

Die Entwickler versprechen das “ultimative Werkzeug für Hobby- und Profispieler von Brettspielen und RPGs”. Zu den Features gehören der Mehrfachwurf, eine Verlaufsfunktion, eine automatische Summierung der gewürfelten Ergebnisse und eine Reset-Taste.

Wie es der Name und die Beschreibung schon erahnen lassen: Bei “Easy Dice for RPG/Tabletop” handelt es sich lediglich um einen digitalen Würfel mit verschiedenen Zusatzfunktionen.

Dennoch werden für “Easy Dice for RPG/Tabletop” sogar Addons angeboten, darunter verschiedene Themes, die zwischen 60 Cent und 1,49 Euro kosten. Auch ein kostenloses Exemplar ist dabei.

Wohl viel wichtiger für viele Spieler: Eine Gold-Trophäe gibt es bereits, wenn eine Sechs erscheint oder 30 Würfe in einer Sitzung abgeschlossen werden. Die komplette Trophäenliste ist hier hinterlegt. Platin kann bereits nach drei Minuten aufploppen, wie das folgende Video verdeutlicht:

Trotz des geringen Umfangs und dem augenscheinlichen Fokus auf die einfache Sammlung von Trophäen stößt “Easy Dice for RPG/Tabletop” im PlayStation Store nicht nur auf Ablehnung. Immerhin zwei Drittel der momentan sechs hinterlegten Wertungen umfassen die vollen fünf Sterne. Allzu ernst genommen werden sollte dieses Ergebnis natürlich nicht.

Passend zum Thema:

Im PlayStation Store tummeln sich viele weitere Spiele, die mit Niedrigstpreisen einen schnellen Aufbau der Trophäensammlung versprechen. Dazu gehört etwa “Lab Crisis”, in dem die Platin-Trophäe mitunter noch schneller aufploppt. Gleiches gilt für “Nyakamon Runes” und zahlreiche Titel, in denen etwa Tiere gestreichelt werden sollen.

Auch wenn die Trophäenzahl mithilfe der „Easy Platin“-Games zügig in die Höhe getrieben werden kann, sind die Errungenschaften am Ende nicht viel wert. Was haltet ihr von solchen Titeln?

