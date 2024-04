PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

Bei diesem Wetter habt ihr eine gute Ausrede: Was läuft am Wochenende auf euren Konsolen?

Auch in dieser Woche war der Einfluss der kürzlich gestarteten „Fallout“-Show auf Amazons Streaming-Dienst Prime Video spürbar. Gleich vier Spiele der langlebigen postapokalyptischen Reihe finden sich in den aktuellen Europa-Charts wieder.

Dazu wurde gestern „Kingdom Come: Deliverance 2“ offiziell enthüllt. Die Vorstellung des Spiels, das noch 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie den PC erscheinen soll, wurde jedoch durch ein zu früh veröffentlichtes Video verdorben. In diesem Artikel können wir euch schon einige Einblicke in das Spiel gewähren.

Die Redaktion schmeißt sich am Wochenende in die unterschiedlichsten Titel

Tobias taucht an diesem Wochenende in „Dave the Diver“ ab, das vor wenigen Tagen für PlayStation 5 erschienen ist. Der Titel von Mintrocket wurde im letzten Jahr zuerst für den PC veröffentlicht, bevor er auch für die Nintendo Switch spielbar gemacht wurde. Dazu hofft Tobias, dass seine Kopie von „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ ein wenig früher ankommt, damit er am Wochenende schon einmal einen Blick in das Rollenspiel werfen kann. Das Spiel erscheint eigentlich erst am 23. April.

Sven wird sich seine Zeit mit „The Rising Tide“ vertreiben, dem zweiten DLC zu „Final Fantasy 16“. Der neue Inhalt für das Rollenspiel ist am 18. April erschienen. Bei Dennis geht es stattdessen richtig brachial zu: er schlägt sich als Doomguy durch das ursprünglich 2020 erschienene „Doom Eternal“ und macht den Dämonen die Hölle heiß.

Auch bei Micha geht es gegen düstere Mächte: die Kampagne von „Diablo 4“ will durchgespielt werden. Das Unterfangen verläuft derzeit jedoch recht schleppend. Dazu darf ein weiterer Ausflug in die Welt von „Baldur’s Gate 3“ nicht fehlen. Larian hat kürzlich erst angegeben, nach dem riesigen Rollenspiel an gleich zwei neuen Projekten zu arbeiten. Allerdings sollen auch die Fans von Astarion, Karlach und Co. nicht vergessen werden. Denn „Baldur’s Gate 3“ soll noch weitere Updates erhalten.

Werdet ihr auch eines der ausgewählten Spiele unserer Redakteure spielen? Oder habt ihr weitere Vorschläge, mit welchen Titeln man sich das Wochenende vertreiben kann? Schreibt es uns in die Kommentare.

