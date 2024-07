Themen der Woche: Mit der PS5 Pro und EA Sports FC 25 – Das hat die Headlines bestimmt

Auch am heutigen Sonntag haben wir die wichtigsten Meldungen der Woche für euch zusammengefasst. Unser Wochenrückblick verrät euch, welche Meldungen in den letzten Tagen die Schlagzeilen bestimmten.

Alles in allem blickt die Videospielbranche auf eine recht unspektakuläre Woche zurück. Zu den wenigen Highlights der letzten Tage gehörte die offizielle Enthüllung von „EA Sports FC 25“.

Im Zuge der Ankündigung stellte Electronic Arts einen neuen Trailer zur Ansicht bereit, bestätigte den Releasetermin von „EA Sports FC 25“ und stellte zudem den diesjährigen Cover-Star vor. Des Weiteren kündigte der Publisher an, dass die Monetarisierung der Reihe durch einen kostenpflichtigen Season-Pass für Ultimate Team, den Karriere-Modus und die Pro Clubs ausgebaut wird.

Eine Ankündigung, die bei einem Teil der Community alles Andere als gut ankam. Weitere Details zu den spielerischen Elementen und den Neuerungen, mit denen „EA Sports FC 25“ punkten soll, liefert euch unsere ausführliche Vorschau zum neuen EA-Kick.

Gerüchte um den Launchzeitraum der PS5 Pro

Ein weiteres Thema, das in den letzten Tagen erneut für Gesprächsstoff sorgte, ist die PS5 Pro. Genauer gesagt die Aussagen des Insiders Tom Henderson. In einem Tweet äußerte er sich zur PS5 Pro zunächst wie folgt: „Wenn sie dieses Jahr erscheint!“ Nachdem diese Aussage für einigen Wirbel sorgte und vermuten ließ, dass die Konsole bis 2025 auf sich warten lassen könnte, meldete sich Henderson kurze Zeit später noch einmal zu Wort.

Wie Henderson ausführte, befindet sich die PS5 Pro zumindest in der Theorie immer noch auf Kurs und könnte 2024 erscheinen. Gerüchte, die Sony traditionell nicht kommentiert. Während das Unternehmen zur PS5 Pro weiter schweigt, kündigte Sony in dieser Woche einen neuen PS5-Deal an.

Wer bis Ende nächster Woche eine PS5 erwirbt, darf sich auf drei Monate PlayStation Plus Premium gratis freuen. Weitere Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

Negativschlagzeilen produzierten in dieser Woche Microsoft beziehungsweise Xbox. Zum einen äußerten sich sowohl diverse Analysten als auch die US-amerikanische Federal Trade Commission negativ zur kürzlich angekündigten Preiserhöhung des Xbox Game Pass. In einem Statement wiederum bestritt Microsoft in dieser Woche den Vorwurf, den Xbox Game Pass mit der Preiserhöhung und der neuen Stufe ohne Day-One-Veröffentlichungen abgewertet zu haben.

Einen interessanten Blick hinter die Kulissen ermöglichte uns in dieser Woche Michael Flatt, seines Zeichens Xbox-Marketingleiter für EMEA. Wie Flatt bestätigte, muss sein Team teilweise händeringend um Marketing-Budgets kämpfen. Dies führe dazu, dass das Marketing-Team von PlayStation in den EMEA-Regionen über finanzielle Möglichkeiten verfüge, die Flatt und seinen Mitarbeitern nicht zur Verfügung stehen.

Die Gerüchte, dass sich Microsoft aufgrund der enttäuschenden Verkaufszahlen dazu entscheiden könnte, im europäischen Einzelhandel keine Xbox-Konsolen mehr anzubieten, entsprechen laut Windows Centrals Jez Corden nicht den Tatsachen.

War es das mit Crash Bandicoot 5?

Schlechte Neuigkeiten gab es in dieser Woche für Fans von „Crash Bandicoot“ und „Halo“. So wies Charakter Designer Nicholas Kole in einem kürzlich abgesetzten Tweet darauf hin, dass sich „Crash Bandicoot 5“ zwar zwischenzeitlich in Arbeit befand, aus nicht näher genannten Gründen jedoch eingestellt wurde. Ebenfalls eingestellt wird die TV-Serie zu „Halo“.

Nach dem durchwachsenen Feedback der Kritiker und der Commnunity ist hier nach der zweiten Season Schluss. Deutlich besser schlug sich da schon die TV-Serie zu „Fallout“. Diese wurde im Rahmen der 76. Emmys im September nämlich für gleich 16 mögliche Auszeichnungen nominiert.

Einen harten Schlag mussten in den letzten Tagen Focus Entertainment und Saber Interactive hinnehmen. Zum Leidwesen der beiden Studios kam es beim kommenden Shooter „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ zum Leak eines frühen Builds.

In einem offiziellen Statement riefen Focus Entertainment und Saber Interactive zur Vorsicht auf und baten darum, anderen Spielerinnen und Spielern die Überraschung nicht zu verderben.

Anbei eine Übersicht über weitere Meldungen, die es in dieser Woche nicht in unseren Wochenrückblick schafften.

