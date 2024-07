Themen der Woche: Mit PSVR2, Stellar Blade & Gran Turismo 7 – Das hat die Headlines bestimmt

In den vergangenen Tagen drehten sich die internationalen Schlagzeilen vor allem um diverse Videospiel-Hardware aus dem Hause Sony. Wenig überraschend hielten die Gerüchte und Spekulationen um die PS5 Pro auch in dieser Woche an.

Beispielsweise erreichten uns Berichte um das Feature-Set der PS5 Pro. Wie Kepler, ein auf Prozessoren spezialisierter X-User, angab, soll die weiterhin nicht offiziell angekündigte Konsole im Bereich des Ray-Tracings über diverse RDNA4-Features verfügen. Ein freiberuflicher Analyst wiederum trug auf X zehn Punkte zusammen, die seiner Meinung nach dafür sprechen sollen, dass die PS5 Pro auf einem Showcase im September angekündigt wird.

Gerüchte, zu denen sich Sony wie in den letzten Monate nicht äußerte. Bedeckt hielt sich das Unternehmen auch zur massiven Preissenkung, die PlayStation VR2 im Vorfeld der nahenden Veröffentlichung des PC-Adapters in Großbritannien erfuhr. Andere Länder schauten hier leider in die Röhre.

Mit einem fisch veröffentlichten System-Update machte Sony deutlich, dass das Unternehmen die Wünsche der Community im Auge hat. Dank des Updates 3.0.1 ist es nämlich endlich möglich, PlayStation Portal mit ausgewählten 5-GHz-Netzwerken zu verbinden. Des Weiteren kündigte Sony in dieser Woche eine neue Beta-Version für die PS5.

Zu den gebotenen Neuerungen gehören unter anderem 3D-Audio-Profile. Alle weiteren Details zur nächsten Firmware der PS5 haben wir hier für euch zusammengefasst. Wo wir gerade bei Updates sind. Auch Spielerinnen und Spieler von „Gran Turismo 7“ wurden in dieser Woche mit einem neuen Update versorgt.

Die Rede ist vom Update 1.49, das ein weiteres Mal neue Fahrzeuge mit sich brachte. Mit einem der nächsten Updates soll ein kurioser Bug von „Gran Turismo 7“ behoben werden, der in den letzten Tagen für einige Lacher sorgte. Die Rede ist von Fahrzeugen, die wie Flummis umherspringen.

Fans von „Stellar Blade“ kamen in dieser Woche ebenfalls auf ihre Kosten. So stellten die Entwickler von Shift Up das Sommer-Update mit knappen Outfits und weiteren Inhalten bereit. Zudem schienen sich die Hinweise auf eine PC-Version in den letzten Tagen erneut zu verdichten.

Assassin’s Creed Shadows sorgt weiter für Diskussionen

Weiterhin für Gesprächsstoff sorgt „Assassin’s Creed Shadows“. Zunächst meldete sich der japanische Historiker Yu Hirayama zu Wort und erklärte, dass es sich bei Yasuke seiner Meinung nach in der Tat um einen echten Samurai und nicht etwa einen einfachen Begleiter im Gefolge des Kriegsherrn Oda Nobunaga handelte.

Ubisoft wiederum wandte sich mit einem offenen Brief an die japanische Community und wies darauf hin, dass es in der „Assassin’s Creed“-Reihe niemals um historische Genauigkeit ging. Trotz allem verspricht das Unternehmen, dass die Entwickler hinter „Assassin’s Creed: Shadows“ die reichhaltige japanische Kultur und ihre Geschichte definitiv respektieren werden.

Getreu dem Motto „Gut Ding will Weile haben“ erschien in dieser Woche die Version 1.0 von „7 Days to Die“, nachdem sich der Titel über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren im Early-Access befand. Wer bereits die PS4- oder Xbox One-Fassung digital sein Eigen nennen sollte, kann die Version 1.0 auf der PS5 und der Xbox Series X/S in den ersten 30 Tagen nach dem Release mit einem Rabatt von 25 Prozent erwerben.

Ein weiterer großer Titel, der in den Startlöchern steht, ist das Ende August erscheinende „Star Wars Outlaws“. Passend zum nahenden Release stellte Ubisoft in dieser Woche die umfangreichen Zugänglichkeits-Optionen des Open-World-Abenteuers vor. Zudem wurden Videos veröffentlicht, in denen die Entwickler auf die Aktivitäten in der Spielwelt und Nix, den Begleiter der Protagonistin Kay Vess, eingingen.

Nachfolgend eine Übersicht über weitere Meldungen, die es in dieser Woche nicht in unseren Wochenrückblick schafften.

Weitere Meldungen zu Themen der Woche.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren