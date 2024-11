PS5: Show, don’t tell – PlayStation-CEOs erläutern Führungsstrategie

Mit Hideaki Nishino und Hermen Hulst hat Sony Interactive Entertainment seit diesem Jahr ein Führungsduo, das sich um unterschiedliche Geschäftsbereiche kümmert. Während sich Nishino auf die Plattform konzentriert, widmet sich Hulst den Studios.

Trotz der doppelten Besetzung machte sich die SIE-Führung in den vergangenen Monaten eher rar. Eine der seltenen Ausnahmen ist ein Interview mit Variety, in dem beide CEOs den Grund dafür nannten.

Das Produkt sollte im Vordergrund stehen

Laut eigener Aussage haben sich Hulst und Nishino bei PlayStation für einen Führungsstil nach dem Motto “show don’t tell” bzw. eingedeutscht „zeigen, nicht erzählen“ entschieden. Die Bezeichnung steht unter anderem für einen Stil, bei dem Manager nicht nur reden und Anweisungen geben, sondern sich aktiv einbringen.

„Es ist wichtig, dass wir unsere Strategie vermitteln“, erklärte Hulst zu diesem Thema. „Aber letzten Endes bin ich einen Großteil der Zeit mit den Entwicklern zusammen.“

Ähnlich sieht es Nishino, der ergänzte: „Für mich sollten das Produkt und der Inhalt im Vordergrund stehen.“ Er fügte bescheiden hinzu: „Wer ist der Mann hinter den Kulissen, der das macht? Es spielt keine Rolle.“

Viele Spieler warten auf Informationen

Der Ansatz “show don’t tell” kann auch auf die Kommunikation zwischen PlayStation und den Spielern übertragen werden, beispielsweise durch Gameplay-Vorführungen und dergleichen. Doch bereits in Bezug auf die reine “Erzählung” vermissen viele Leute eine klar kommunizierte Strategie. So ist nicht viel über die Spiele bekannt, mit denen Sony in den nächsten ein oder zwei Jahren punkten möchte.

An dieser Stelle wäre es wünschenswert, wenn Sony Interactive Entertainment bzw. die beiden Führungsleute hin und wieder mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben würden. Interviews, die eine Schnittstelle zu den Endverbrauchern bilden, sind eher selten geworden.

Offene Fragen gibt es hingegen reichlich, vor allem nach der “Concord”-Pleite, den Studioschließungen und der zunehmenden PC-Strategie. Ebenfalls blicken Besitzer des Virtual-Reality-Headsets PlayStation VR2 auf eine unsichere Zukunft. Und die Verfügbarkeit von Disk-Laufwerken ist kurz vor dem PS5-Pro-Launch ebenfalls eine Frage, die viele Spieler brennend interessiert.

Was haltet ihr von der neuen Führungsstrategie, bei der die PlayStation-CEOs mehr aktiv in den Studios mitwirken, aber sich nach außen weniger präsent zeigen?

