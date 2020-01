E3 2020: Sony scheint auf die Messe zu verzichten – Update

Update: Inzwischen haben sich zwei weitere Personen zum möglichen Verzicht von Sony auf die E3 2020 zu Wort gemeldet. Kotakus Jason Schreier verwies darauf, dass sich die amerikanische Messe auf einem absteigenden Ast befindet und im vergangen Jahr nicht allzu gut besucht war.

„Also wäre ein erneutes Überspringen von Sony absolut sinnvoll. Ich würde erwarten, dass sie stattdessen ihre eigenen großen PS5-Events ankündigen“, so Schreier.

Seine Aussage wurde vom Analysten und Insider Daniel Ahmad mit den folgenden Worten geteilt: „Sollte heute mehr darüber erfahren.“

Should hear more about this today. https://t.co/veQNiI4pBD

