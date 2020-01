PS5: Sony arbeitet an einer neuen Horrorspiel-Marke – Gerücht

Ende des Jahres soll mit der PlayStation 5 die nächste Konsolengeneration an den Start gehen. Jedoch sind bisher nur wenige Spiele bekannt, die für die Konsole erscheinen sollen. Neben „Godfall“ werden auch „Watch Dogs Legion“, „Gods & Monsters“ und „Rainbow Six: Quarantine“ für die PlayStation 5 veröffentlicht.

Eine neue Marke befindet sich in Entwicklung

Allerdings ist noch nicht bekannt, welche First-Party-Titel für die neue Konsole entstehen sollen. Laut Gerüchten scheinen sich ein Nachfolger zu „Horizon: Zero Dawn“ und ein weiteres „God of War“ in Entwicklung zu befinden. Nun hat auch der Branchen-Insider Emre Kaya ein weiteres Gerücht gestreut.

Via Twitter schrieb Kaya: „Ich weiß, dass ich normalerweise nicht über Gaming-Sachen (aus Batman-bezogene Dinge) schreibe, aber ich habe erfahren, dass Sony aktuell an einer neuen Horrormarke arbeitet. Interessant …“

Auch wenn dies unbestätigte Gerüchte sind, so stellt sich die Frage, was sich hinter dem vermeintlichen Horrorspiel verstecken könnte. Am wahrscheinlichsten ist es, dass der Insider von dem neuesten Projekt aus dem Hause Kojima Productions erfahren hat. Hideo Kojima hatte bereits öffentlich durchblicken lassen, dass er sich nach „Death Stranding“ an einem Horrorspiel versuchen möchte.

Da Kojima Productions weiterhin unabhängig ist, könnte es sein, dass man sich erneut Sony Interactive Entertainment als Partner genommen hat. Allerdings haben die Verantwortlichen bisher keine Details zu dem vermeintlichen Projekt enthüllt. Somit kann man weiterhin nur spekulieren.

Sollten in Zukunft entsprechende Details ans Tageslicht kommen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

I know I don’t normally post about gaming stuff (except Batman related things) but I have learned that Sony is currently working on a new horror IP. Interesting…#PS5 #Playstation — Emre Kaya (@Vullein) January 22, 2020

