PS5 Controller: Patent deutet neues Feature an – Biofeedback integriert?

Zwar sind zur PS5 schon viele technische Details bekannt. Aber so richtig enthüllt wurde die Konsole bisher nicht, was auch für den Controller gilt, der voraussichtlich die Bezeichnung DualShock 5 erhält. Mit welchen zusätzlichen Features das neue Eingabegerät (oder ein mögliches Nachfolgemodell) ausgestattet werden könnte, verrät ein Patent, das von Respawnfirst entdeckt wurde. Beschrieben wird darin ein Biofeedback, durch das die Erfahrung der Spieler angepasst werden kann.

In der Praxis bedeutet das: An beiden Griffen des Controllers sind Sensoren verbaut, mit denen die Schweißbildung und die Herzfrequenz des Spielers überwacht werden. Die gewonnenen Informationen werden von der PS5 verarbeitet und als Feedback in die Spiele transferiert, die dann Anpassungen an der Spielerfahrung vornehmen könnten. Möglich wäre es beispielsweise, den Schwierigkeitsgrad hinaufzusetzen oder zu senken. Erwähnt wurde ein solches Feature schon in anderen Patenten von Sony.

Adaptive Trigger und haptisches Feedback

Von Sony bestätigt wurde in der Vergangenheit, dass der PS5-Controller adaptive Trigger und ein haptisches Feedback bieten wird. Laut Jim Ryan, CEO von PlayStation, werden diese Funktionen das Spielerlebnis erheblich verbessern.

„Wenn ihr 3D-Audio und die haptische Feedback-Steuerung erlebt, werdet ihr feststellen, dass dies eine erstaunliche Änderung ist“, so seine Worte vor einigen Wochen. Auch erwähnte Ryan, dass das Spielen eines Rennspiels wie „Gran Turismo Sport“ mit einem PlayStation 5-Controller eine „völlig andere Erfahrung“ sei.

„Das Spiel läuft gut mit einem herkömmlichen Controller, aber nachdem ihr die feine Straßenoberfläche mit haptischer Steuerung erlebt und mit adaptiven Triggern gespielt habt, könnt ihr nicht zum Original zurückkehren“, hieß es damals weiter.

Wann die PS5 vollständig enthüllt wird, ist nach wie vor unklar. Im vergangenen Januar waren sich viele „Insider“ sicher, dass die Präsentation im laufenden Februar erfolgen wird. Bisher konnte sich Sony nicht dazu durchringen. Und aufgrund des nahenden Monatswechsels ist nicht mehr mit einer Enthüllung der PS5 im Februar zu rechnen.

Erscheinen wird die PS5 gegen Ende des Jahres zu einem noch unbekannten Preis. Auch Microsoft möchte die neue Konsole des Unternehmens – die Xbox Series X – im Weihnachtszeitraum auf den Markt bringen.

