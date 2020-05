Dying Light 2: Angeblich Probleme bei der Entwicklung und Übernahme – Techland äußert sich

Die Verantwortlichen von Techland haben das ambitionierte „Dying Light 2“ bereits mehrfach verschoben, was in der Community bereits Bedenken geweckt hat, dass das Projekt Probleme haben könnte. Ein aktueller Bericht der polnischen Seite PolskiGamedev.pl (via WCCFTech) deutet an, dass es tatsächlich einige Schwierigkeiten hinter den Kulissen geben könnte.

Gerücht: Ein totales Durcheinander

Die Seite hat sich in der Vergangenheit bereits als verlässliche Quelle für Informationen aus der polnischen Gaming-Szene erwiesen. Laut der Seite ist die Entwicklung von „Dying Light 2“ ein „totales Durcheinander“. Die Informationen stammen angeblich von einem Techland-Entwickler, der lieber anonym bleiben möchte.

Sowohl die Story als auch die Gameplay-Mechaniken werden ständig wieder verändert, was den weiteren Entwicklungsfortschritt blockieren soll. So soll es Differenzen zwischen dem Autor Chris Avellone und dem Creative Director Adrian Ciszewski geben.

In dem Bericht heißt es: „Dying Light 2 ist ein totales Durcheinander, zuerst hatten wir uns auf die Story konzentriert, dann auf das Gameplay … sich ständig ändernde Spielmechaniken. Die Moral ist auf einem absoluten Tiefpunkt, die Führung hat keine Ahnung, was sie tut.“

„Desorganisation auf den höchsten Ebenen [wie diese] ist peinlich. Es ist immer noch nicht bekannt, was dieses Spiel sein soll. Andere [Studios] sind ein Jahr vor der Premiere besorgt über die Behebung von Fehlern. Wir haben nicht einmal einen vertikalen Slice“, verrät die anonyme Quelle.

Auf eine Anfrage erklärte der Autor Chris Avellone jedoch, dass es sich lediglich um die ganz normale Iteration im Laufe der Entwicklung handelt. „Ich arbeite gerne an Dying Light 2, und ich arbeite gerne mit Techland zusammen. Natürlich haben wir einzelne Elemente des Projekts besprochen und natürlich hat es sich während der nachfolgenden Iterationen verändert… aber das ist ein normaler Teil des Entstehungsprozesses.“

Weiter heißt es in dem Bericht, dass der Creative Director auch bisher als final bestimmte Elemente wieder über den Haufen wirft. Das Entwicklerteam soll dadurch einem ständigen Druck ausgesetzt sein, da sie nie wissen, wann etwas tatsächlich fertig entwickelt ist.

Dem Gerücht zufolge könnte Microsoft Interesse an der Übernahme von Techland haben. Ob das der Wahrheit entspricht, soll wohl schon bald bekannt werden. Sobald weitere Informationen bekannt werden, lassen wir euch davon wissen.

Update: Techland meldet sich zu Wort

Inzwischen ist auch die PR-Abteilung vom „Dying Light 2“-Entwickler Techland auf die aktuelle Story aufmerksam geworden. Die PR-Managerin Ola Sondej erklärte auf Twitter, dass die englischsprachigen Übersetzungen des polnischen Ursprungsartikels sehr ungenau sind.

Darüber hinaus betont sie, dass Techland weiter als unabhängiges Studio existieren wird und sich nicht vor der Übernahme durch einen anderen Publisher stehe. „Dying Light 2“ befindet sich weiter für PC, Xbox One und PlayStation 4 in Entwicklung. Das Projekt befindet sich auf einem guten Weg und in guten Händen, merkt sie an.

While I have your attention, development of Dying Light 2 is moving forward, the game's in good shape (and in good hands), so worry not. It IS coming. — Ola Sondej (@olasondej) May 6, 2020

In case you guys wondered, Techland was not acquired by another publisher. We're still an independent studio, and will deliver Dying Light 2 on PC, Xbox One and PlayStation 4. — Ola Sondej (@olasondej) May 6, 2020

