Deutschland: Anteil der digital verkauften Spiele legt auch hierzulande zu

In Deutschland legt der Anteil der digital verkauften Spiele weiter zu.

In einem frisch veröffentlichten Bericht widmete sich der Branchen-Verband Game der allgemeinen Entwicklung des deutschen Videospielmarkts im vergangenen Jahr.

Wie sich dem Bericht unter anderem entnehmen lässt, legte die Anzahl der Spiele, die in Deutschland im Jahr 2019 digital verkauft wurden, weiter zu. Demnach wurden im vergangenen Jahr 45 Prozent der in Deutschland abgesetzten Spiele für den PC, die Konsolen und die Handhelds in Form von Download-Versionen verkauft. Gegenüber 2018 entspricht dies einem Plus von vier Prozent. Auch der Umsatzanteil der digital verkauften Spiele stieg im vergangenen Jahr an.

Der deutsche Markt wächst weiter

Wurden 2018 noch etwa 28 Prozent des Umsatzes mit Spielen für PC, Spielekonsolen und Handhelds in Deutschland mit digital verkauften Spielen geniert, waren es im Jahr 2019 33 Prozent. Zu beachten ist, dass Apps, die ausschließlich als Download bezogen werden können, im Zuge des Berichts nicht berücksichtigt wurden. Laut dem Branchen-Verband Game entwickelten sich der Epic Games Store, Nintendos eShop, EA Origin, der PlayStation Store, Steam, Uplay oder der Xbox Games Store in Deutschland zu einer fest etablierten Verkaufsstelle.

Auf dem PC werden hierzulande bereits neun von zehn Spielen digital verkauft. Auf den Konsolen sind es mit 24 Prozent rund ein Titel der in Deutschland veröffentlichten Titel. Unter dem Strich wuchs der deutsche Videospielmarkt 2019 um sechs Prozent und generierte Umsätze in Höhe von 6,2 Milliarden Euro.

Während der mit Spielen und Online-Dienstag erwirtschaftete Umsatz um elf Prozent auf 3,9 Milliarden Euro stieg, war der mit PC-Hardware, Konsolen und Zubehör generierte Umsatz im letzten Jahr leicht rückläufig und sank um zwei Prozent auf 2,4 Milliarden Euro.

Quelle: Game (Offizielle Website)

