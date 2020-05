The Elder Scrolls 6: Wann folgen weitere Infos? Bethesda äußert sich

Bethesdas Pete Hines hat erneut angedeutet, dass "The Elder Scrolls 6" noch mehrere Jahre entfernt ist, was sowohl für die Enthüllung als auch Veröffentlichung gilt.

Durch die Welten von "The Elder Scrolls 6" könnt ihr erst in einigen Jahren streifen. Doch wie viele Jahre werden es?

Dass ihr irgendwann die Veröffentlichung von „The Elder Scrolls 6“ erwarten könnt, gab Bethesda schon im Rahmen der E3 2018 bekannt. Der zugrundeliegende Teaser-Trailer kommt inzwischen auf mehr als elf Millionen Aufrufe, was allein für die Veröffentlichung auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Bethesda gilt.

Nahezu zwei Jahre sind seit der Ankündigung vergangen. Doch weit und breit ist von „The Elder Scrolls 6“ nichts zu sehen. Und es scheint, dass die Fans noch einige weitere Jahre warten müssen. Schon in der Vergangenheit gab Bethesda bekannt, dass der Titel nicht in Kürze veröffentlicht wird und die Absicht der frühen Ankündigung darin lag, den Spielern zu zeigen, dass Einzelspieler-Spiele nicht vergessen wurden.

Enthüllung in den kommenden Monaten?

Inzwischen stellte sich die Frage, ob die Absage der E3 2020 zur Folge hat, dass der Titel während des kürzlich angekündigten Summer Games Fests enthüllt wird. Aber auch im Zuge der Event-Reihe werdet ihr wahrscheinlich leer ausgehen.

Auf Twitter dämpfte Pete Hines, Bethesdas Vice President of Public Relations and Marketing, die Erwartungen. Und seine Antwort auf eine entsprechende Fan-Frage ließ die Befürchtung aufkommen, dass „The Elder Scrolls 6“ sogar noch weiter entfernt ist als so manche vermuten.

„Es passiert nach Starfield, von dem ihr so gut wie nichts wisst“, so Hines, als er nach neuen Informationen zu „The Elder Scrolls 6“ gefragt wurde. „Wenn ihr jetzt und nicht in Jahren zu mir kommt, um Einzelheiten zu erfahren, kann ich eure Erwartungen nicht richtig erfüllen.“

Zum Thema

„Starfield“ bekam bislang keinen Veröffentlichungstermin verpasst. Fest steht nur, dass ihr den Titel auf den beiden Konsolen PS5 und Xbox Series X und auf dem PC spielen könnt. Irgendwann danach ist mit der Veröffentlichung von „The Elder Scrolls 6“ zu rechnen. Nach der Markteinführung soll euch der Titel mindestens zehn Jahre lang beschäftigen.

Mehr zu „The Elder Scrolls 6“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht. Zudem könnt ihr euch nach wie vor in „The Elder Scrolls Online“ austoben.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls 6