David Braben: Disk-Spiele haben in zwei bis drei Jahren ausgedient

Seit Jahren steigt der Anteil der Spiele, die digital bezogen werden. Und die COVID-19-Pandemie könnte den Übergang in das rein digitale Zeitalter nochmals beschleunigt haben. Überzeugt davon ist David Braben, Gründer und CEO des „Elite Dangerous“-Studios Frontier Developments. Laut seiner Aussage haben Disk-Spiele in zwei bis drei Jahren im Grunde ausgedient.

Es hat sich beschleunigt

„Wir haben eine Beschleunigung beim Übergang von physisch zu digital gesehen“, so seine Worte im Zuge des Investment Summit Online. „Das ist eine gute Sache. Es dauert wahrscheinlich zwei bis drei Jahre, bis die physische [Variante] mehr oder weniger verschwindet. Und es hat sich wahrscheinlich ein wenig beschleunigt.“

Ähnliche Worte von Take-Two: Braben ist nicht die einzige Person der Branche, die zu dieser Einschätzung kam. Seine Kommentare folgen den Aussagen von Strauss Zelnick, CEO von Take-Two. Er äußerte gegenüber GamesIndustry.biz die Erwartung, dass die Pandemie die Umstellung auf den digitalen Vertrieb beschleunigen werde. Zelnick fügte jedoch hinzu: „Wir erwarten nicht, dass physische Waren verschwinden. Wir möchten auch nicht, dass sie verschwinden.“

Laut Braben werden der Umsatzanstieg und das Engagement in den Spielen, die während des Lockdowns zu verzeichnen waren, nach der Aufhebung der Vorsichtsmaßnahmen nicht unbedingt vollständig abnehmen. „Wir sind sehr glücklich, in einer wirklich großartigen Branche zu sein, in der es aus finanzieller Sicht sehr gut läuft“, so Braben. „Die Verkäufe sind gestiegen, die Anzahl der Spieler in unseren Spielen ist ziemlich stark gestiegen. Also gibt es diese wirklich positive Seite.

Eine dauerhafte Kundschaft: Spieler, die sich aufgrund der Einschränkungen der vergangenen Monate erstmals mit einer Konsole beschäftigt haben, bleiben laut Braben am Ball: „Es gibt Hinweise darauf, dass Menschen, die einmal Spieler geworden sind, eher Spieler bleiben“, so seine weiteren Worte.

Andere Branchenbeobachter gehen hingegen davon aus, dass die COVID-19-Pandemie und die daraus resultierende Rezessionen einen Einfluss auf die Verkäufe der neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X haben könnten. Erscheinen sollen sie gegen Ende des Jahres zu bislang unbekannten Preisen.

