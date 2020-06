Battlefield Bad Company: Remaster eingestellt? Battlefield 6 mit einem modernen Setting?

EA soll ein Remaster zu "Battlefield: Bad Company" eingestellt haben.

Im Laufe der heutigen Nacht nutzte der US-Pulisher Electronic Arts das hauseigene EA Play 2020 Live-Event, um verschiedene Titel zu präsentieren.

Nicht zu sehen waren unter anderem „UFC 4“ und „NHL 21“, die zuletzt immer wieder mit einer nahenden Enthüllung in Verbindung gebracht wurden. Nachdem im Laufe des heutigen Tages bereits offiziell bestätigt wurde, dass „NHL 21“ schon bald vorgestellt werden soll, wies der Gamesbeat-Journalist Jeff Grubb in einem Tweet darauf hin, dass sich „EA Sports UFC 4“ in der Tat in Entwicklung befindet. Für die entsprechenden Gerüchte sorgte vor wenigen Tagen bereits ein entsprechender Leak.

Frische Kost aus der Gerüchteküche

Auch zur Zukunft der „Battlefield“-Reihe hatte Grubb etwas zu erzählen. Zum einen merkte er an, dass das derzeit für eine Veröffentlichung Ende 2021 vorgesehene „Battlefield 6“ mit einem modernen Setting aufwarten wird. Des Weiteren soll sich in der Tat ein Remaster zu „Battlefield: Bad Company“ in Entwicklung befunden haben. Allerdings wurde die Neuauflage laut Grubb aus nicht näher genannten Gründen eingestellt.

Zu den Titeln, die im Rahmen des EA Play Live 2020-Events angekündigt wurden, gehörte ein neues „Skate“. Auch wenn EA im Zuge der Ankündigung darauf hinwies, dass die Entwicklung gerade erst angelaufen ist, soll es intern schon seit einer ganzen Zeit Diskussionen um eine mögliche Rückkehr der Skateboarding-Serie gegen haben.

Abschließend möchte Grubb in Erfahrung gebracht haben, dass Electronic Arts beziehungsweise EA Sports wieder eigene Golf-Titel entwickeln möchten. Konkrete Details wurden allerdings genannt. Zumal wir Grubbs Angaben aufgrund eine fehlenden Stellungnahme seitens Electronic Arts ohnehin erst einmal mit der nötigen Vorsicht genießen sollten.

