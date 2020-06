Xbox Series X: Immersion im Fokus – Es geht nicht nur um eine bessere Grafik

Die Xbox Series X erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

Zu den offensichtlichsten Verbesserungen, die eine neue Konsolen-Generation mit sich bringt, gehört in erster Linie eine rundum verbesserte Grafik.

Dies gilt natürlich auch für die Xbox Series X, die genau wie die PS5 im diesjährigen Weihnachtsgeschäft veröffentlicht wird. Laut Phil Spencer, dem Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte, geht es dem Redmonder Unternehmen aber nicht nur um eine beeindruckende Grafikleistung. Darüber hinaus soll den Spielern eine möglichst immersive Erfahrung geboten werden.

Die grafischen Sprünge werden immer kleiner

„In meinen Augen haben wir einen Punkt erreicht, an dem die Sprünge – mit der Immersion, mit den Werkzeugen, die wir haben, und mit der Rechenleistung – kleiner sein werden, was die visuelle Wirkung betrifft“, so Spencer. „Und das mag für manche deprimierend klingen. Aber ich würde sagen, dass die vorteilhafte Seite dessen, was ich jetzt sehe, wirklich die immersive Natur der Inhalte ist, die gerade erschaffen werden.“

Und weiter: „Schon heute sind wir in der Lage, fast naturgetreue Grafiken zu erzeugen. In bestimmten Fällen sogar mit der aktuellen Generation. Aber wenn man das mit einer sehr hohen Bildwiederholrate, einer soliden Bildwiederholrate, einer sehr geringen Latenzzeit bei der Eingabe und der Möglichkeit für Game-Storyteller, die Emotionen und die Geschichte, die er versucht, durch sein Spiel, über den Bildschirm, durch den Controller und in dich hinein zu bringen, kombiniert? Das ist etwas, das ich in den Spielen jetzt spüre. Das ist ein großer Schritt nach vorne.“

Weitere Details zur Xbox Series X und den First-Party-Produktionen von Microsoft werden im Rahmen eines groß angelegten Online-Events im nächsten Monat enthüllt.

Quelle: GamesIndustry

