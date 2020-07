PS5 & Xbox Series X: Preiserhöhung bei Spielen sinnvoller als Mikrotranskationen, so Cory Barlog

In den vergangenen Tagen zeichnete sich ab, dass wir uns in der kommenden Konsolen-Generation nicht nur auf technisch hochwertigere Spielerfahrungen freuen dürfen.

Darüber hinaus verdichteten sich die Hinweise, dass die Preise der Spiele auf der PS5 beziehungsweise der Xbox Series X leicht ansteigen werden. So kündigte 2K Games beispielsweise an, dass die PS5- und Xbox Series X-Versionen von „NBA 2K21“ in Europa zum Preis von 74,99 Euro angeboten werden – gegenüber 69,99 Euro, die auf der PS4 und der Xbox One fällig werden.

In der Zwischenzeit meldete sich mit Cory Barlog auch der verantwortliche Director hinter dem PlayStation 4-Exklusiv-Hit „God of War“ zu Wort und wies darauf hin, dass Spiele aufgrund des hohen technischen Aufwands in der neuen Konsolen-Generation im Preis steigen müssen. Hinzukommt, dass Barlog laut eigenen Angaben eine dezente Preiserhöhung für sinnvoller hält als den Einsatz von Mikrotransaktionen, mit denen zusätzliche Einnahmen generiert werden.

„Spiele müssen im Preis steigen. Ich persönlich ziehe eine anfängliche Preiserhöhung der immer nach Bargeld greifenden Mikrotransaktions-gefüllten Höllenlandschaft vor, zu der einige Spiele geworden sind“, so Barlog kurz und knapp.

Auch Analysten gehen davon aus, dass weitere Publisher dem Beispiel von 2K Games folgen und den Preis ihrer Spiele auf der PS5 und der Xbox Series X erhöhen werden, um die steigenden Entwicklungskosten aufzufangen. Zumal die Preise von Spielen laut den Analysten zum letzten Mal im Jahr 2005 erhöht wurden, während sich die Entwicklungskosten in den letzten Jahren mitunter verdoppelten oder verdreifachten.

