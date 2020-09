Xbox Series S: Xbox Game Pass-Code liefert die offizielle Bestätigung der Konsole

Auch wenn eine offizielle Ankündigung seitens des Redmonder Unternehmens weiter aussteht, gilt mittlerweile als sicher, dass Microsoft die Xbox der neuen Generation in zwei unterschiedlichen Versionen ins Rennen schickt.

Zum einen haben wir es hier mit der bereits Ende 2019 bestätigten Xbox Series X zu tun, die in Form einer klassischen und leistungsstarken Next-Generation-Konsole auf dem Markt platziert wird. Darüber hinaus erreichten uns in den vergangenen Monaten Hinweise auf ein zweites Modell in Form der Xbox Series S, die intern unter dem Codenamen „Lockhart“ geführt wurde. Diese tauchte unter anderem in den Dateien des offiziellen Microsoft-Dev-Kits auf.

Für die endgültige Bestätigung der Konsole sorgte nun Microsoft selbst – wenn in dieser Form sicherlich auch nicht beabsichtigt. So erhielt ein Nutzer, der seinen defekten Controller einschickte, nicht nur einen entsprechenden Ersatz. Darüber hinaus wurde er mit einem 14-tägigen Trial-Code des Xbox Game Pass bedacht, dem sich entnehmen lässt, dass dieser unter anderem auf der Xbox Series X und eben der Xbox Series S eingelöst werden kann.

Somit dürfte die finale Enthüllung durch Microsoft eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sein. Bisher unbestätigten Berichten zufolge zielt Microsoft mit der Xbox Series S auf eine Darstellung in 1080p bis 1440p ab und verzichtete zudem auf ein optisches Laufwerk, um Spielern mit einem schmalen Budget einen kostengünstigen Einstig in die neue Konsolen-Generation zu ermöglichen.

Die Xbox Series X und somit wohl auch die Xbox Series S werden im November veröffentlicht. Zu den Preisen der beiden Konsolen ließ sich Microsoft bisher nicht aus.

I got a new controller for my Xbox since mine was broken. Interestingly enough, the Game Pass Ultimate trial code sheet mentions the unannounced @Xbox Series S. It’s definitely a thing. pic.twitter.com/GX1rOYG5g7

— Brendan (@BraviaryBrendan) August 31, 2020