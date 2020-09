PS5: Amazon warnt in den USA vor Lieferverzögerungen

Nach der ersten Preorder-Welle macht Amazon die Kunden in den USA darauf aufmerksam, dass sie ihre Konsole unter Umständen nicht am Release-Tag in den Händen halten können.

Ab 399,99 Euro könnt ihr eine Konsole erwerben.

Abhängig von der Perspektive ist die erste Vorbestell-Phase der PS5 ein großer Erfolg, aber auch ein Debakel. Die zugesicherten Exemplare waren bei den Händlern innerhalb weniger Stunden ausverkauft, was das enorme Interesse verdeutlicht.

Allerdings wurde der Vorverkauf mitten in der Nacht gestartet. Viele Interessenten, die zu diesem Zeitpunkt im Bett waren, hatten kaum eine Chance, in der ersten Welle ein Exemplar zu erwischen.

Amazon USA warnt vor Lieferverzögerungen

Aber auch Spieler, die ihre Vorbestellung rechtzeitig abschließen konnten, werden ihre Konsole unter Umständen nicht am Release-Tag in den Händen halten können. Auf diese Möglichkeit macht Amazon in den USA aufmerksam.

In kürzlich verschickten Standardmails heißt es dort: „Wir setzen uns wegen Ihrer Bestellung der PlayStation 5-Konsole mit Ihnen in Verbindung, um Sie im Voraus darüber zu informieren, dass Sie diesen Artikel aufgrund der großen Nachfrage möglicherweise nicht am Erscheinungstag erhalten werden. Wir werden uns bemühen, Ihnen den Artikel nach der Veröffentlichung so schnell wie möglich zukommen zu lassen“.

In den USA berichten zahlreiche Kunden vom Empfang dieser Mails. Allerdings muss das „möglicherweise“ beachtet werden. Offenbar möchte sich Amazon nicht auf eine Lieferung am Release-Tag festnageln lassen. In Deutschland scheint die Situation entspannter zu sein, auch wenn es unbestätigten Aussagen zufolge „anfangs nur 100.000 Konsolen“ geben soll.

Sony gab am Wochenende bekannt, dass die Händler in den kommenden Tagen weitere Kontingente zugesichert bekommen, sodass in Kürze weitere Vorbestellungen angenommen werden können. Entsprechend solltet ihr die Produktseiten der großen Händler im Auge behalten.

Auch Microsoft wird in Kürze den Vorverkauf starten: In die Wege geleitet werden die Vorbestellungen der Xbox Series S und Xbox Series X am 22. September 2020 um 9 Uhr unserer Zeit.

Die Release-Daten wurden in den vergangenen zwei Wochen enthüllt: Die Xbox Series X/S kommt am 10. November 2020 auf den Markt. Sony lässt die PS5 am 19. November 2020 folgen. Die Preise liegen bei 299,99 Euro (Xbox Series S), 399,99 Euro (PS5 Digital Edition) und 499,99 Euro (PS5, Xbox Series X).

