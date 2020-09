PS5: Offenbar Hunderte Vorbestellungen storniert

Die PS5 kommt im November auf den Markt.

Vor etwa einer Woche begann der Vorverkauf der PS5. Freigeschaltet wurden die Produktseiten in der Nacht auf Donnerstag. Und in den Morgenstunden waren die Kontingente bei den meisten Händlern vergriffen.

Doch nicht alle Händler sind tatsächlich in der Lage, die vorbestellten Konsolen auszuliefern. Zahlreiche Kunden von Conrad Electronics beklagen sich derzeit darüber, dass ihre Vorbestellungen storniert wurden. Laut Games Wirtschaft sollen gar Hunderte Kunden betroffen sein. Ähnliche Beschwerden gibt es über Bestellungen bei Euronics, Expert und Otto sowie im stationären Handel.

Stellungnahme von Conrad

Zumindest Conrad meldete sich inzwischen zu Wort und verweist auf einen Fehler im System: „Unglückliche und vorrangig technische Umstände haben dazu geführt, dass im Vorverkauf mehr Konsolen an Kunden verkauft wurden, als der Hersteller Sony zur Verfügung stellen kann. Aufgrund eines Kommunikationsfehlers zwischen unserem Bestellsystem und dem Onlineshop konnten Bestellungen angenommen werden, obwohl das Gerät vom Hersteller im versprochenen Zeitraum nicht geliefert werden kann.“

Aus diesem Grund wurden die Vorbestellungen einiger Kunden umgehend storniert und Rückzahlungen veranlasst.

Dass es sich um keine Einzelfälle handelt, verdeutlich ein Blick auf die Bewertungsseite bei Trustpilot, auf der zahlreiche Kunden, deren Vorbestellungen storniert wurden, ihren Frust äußern.

Ein Kunde betont beispielsweise: „Ich hab zwei (!) Mal an unterschiedlichen Tagen die PS5 bestellt. Beide Male kam eine Bestellbestätigung und am nächsten Tag eine Stornierung per Mail. Die Konsole war zwischen beiden Bestellungen auf der Seite ausverkauft und dann wieder verfügbar“, so sein Statement.

Tatsächlich wurden bei Conrad zwischenzeitlich weitere Bestellungen angenommen, nachdem die ersten Kunden eine Stornierung erhalten hatten. Offenbar war der Händler mit der enormen Nachfrage komplett überfordert.

Zum Thema

Da betroffene Kunden voraussichtlich leer ausgehen werden, solltet ihr im Zweifelsfall nochmals den Status euer Bestellungen prüfen. Laut Sony werden bis zum Launch der PS5 weitere Kontingente freigemacht, sodass ihr womöglich eine neue Chance bekommt.

Erscheinen wird die neue Konsole am 19. November 2020 zum Preis von 499,99 Euro und 399,99 Euro. Das günstigere Modell wird ohne Disk-Laufwerk ausgeliefert.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5