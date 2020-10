PS5: PS Store-Spiele erhalten Hinweistext zur Abwärtskompatibilität

"The Last of Us Part 2" wird von der PS5 unterstützt.

Sony gab vor einigen Tagen bekannt, dass es bei der Nutzung der PS5-Abwärtskompatibilität zu Einschränkungen und Besonderheiten kommen kann. In der verlinkten Meldung sind die entsprechenden Details zusammengefasst aufgeführt.

Um die Kunden auch im PlayStation Store darauf aufmerksam zu machen, begann das Unternehmen damit, die Produktseiten mit einem Standardhinweis zu versehen. Darin betont Sony zunächst, dass die PS5-Spieler stets darauf achten sollten, auf der kommenden Konsole die neuste Firmware installiert zu haben. Auch bestimmte Funktionen könnten durch Abwesenheit glänzen.

Möglicherweise nicht alle Funktionen

Der PSN-Hinweis klingt im Fall von „The Last of Us Part 2“ wie folgt : „Damit du dieses Spiel auf der PS5 spielen kannst, muss dein System auf die neueste Version der Systemsoftware aktualisiert werden. Zwar ist dieses Spiel auf der PS5 spielbar, aber einige Funktionen, die auf der PS4 verfügbar sind, sind hier möglicherweise nicht vorhanden.“

Während einige Publikationen von einer „Warnung zur Abwärtskompatibilität“ fabulieren, sollte beachtet werden, dass der Hinweistext lediglich auf die Besonderheiten der Abwärtskompatibilität aufmerksam macht und zugleich dazu rät, die Konsole auf dem neusten Stand zu halten.

Entsprechend erfolgt im weiteren Verlauf des Hinweistextes ein Verweis auf die offizielle Support-Seite von Sony: „Ausführliche Informationen hierzu findest du unter PlayStation.com/bc„, so der Wortlaut.

Unerwartetes Verhalten möglich

Auf der verlinkten Seite gibt Sony den Rat, vor dem Kauf eines Addons zunächst zu prüfen, ob das jeweilige PS4-Spiel auf der PlayStation 5 den eigenen Wünschen entspricht. Darüber hinaus betont das Unternehmen, dass bei einigen PS4-Spielen, wenn sie auf PS5-Konsolen gespielt werden, Fehler oder unerwartetes Verhalten auftreten können.

Zum Thema

Bei rund 4.000 abwärtskompatiblen Spielen kann es natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass der eine oder andere Titel an bestimmten Stellen Probleme verursacht. Letztendlich gilt allerdings: Macht euch zunächst keine allzu großen Sorgen. Doch geht nicht zwangsweise davon aus, dass alle Spiele auf der PS5 genauso laufen, wie ihr es von der PlayStation 4 gewohnt seid. Mitunter können über den Boost-Modus aber auch Vorteile erzielt werden.

