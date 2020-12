AC Valhalla und Watch Dogs Legion: Fix für PS5-Upgrade-Problem in Arbeit

In den Foren berichten Spieler darüber, dass sie nicht in der Lage sind, bei Games wie "Assassin's Creed Valhalla" und "Watch Dogs Legion" ein Upgrade auf die PS5-Version vorzunehmen. Ubisoft schaut sich die Probleme an.

"Assassin's Creed Valhalla" wird seit dem Launch kontinuierlich verbessert.

Ubisoft gab schon im Juli dieses Jahres bekannt, dass Käufer der Last-Gen-Fassungen von „Assassin’s Creed Valhalla“ und „Watch Dogs Legion“ ein kostenloses Upgrade auf die PS5- bzw. Xbox Series X-Version vornehmen können.

In den meisten Fällen klappt das auch. Doch wie in den offiziellen Foren von Ubisoft sowie auf Reddit berichtet wird, sind bei einer beträchtlichen Anzahl von PlayStation-Besitzern nach dem Launch der PS5 im vergangenen Monat Probleme beim Upgrade der physischen Kopien aufgetreten.

Betroffene User berichten, dass es keine Möglichkeit zum Upgrade auf die PS5-Version gibt, wenn sie ihre PS4-Version gemäß den Anweisungen von Ubisoft in die neue Konsole einlegen.

Ubisoft arbeitet an einer Lösung

Es scheint aber, dass eine Lösung in Sicht ist. In einer Erklärung, die bereits am Montag veröffentlicht wurde, betonte der Ubisoft-Support, dass sich die Entwickler der Sache annehmen. Doch auch wenn mit dem Statement explizit die britischen Spieler angesprochen werden, scheint es sich um ein Problem zu handeln, das nicht nur lokal auftritt.

„Uns ist bekannt, dass Spieler in Großbritannien Probleme beim Upgrade der physischen Versionen einiger Ubisoft-Spiele von der PS4 auf die PS5 haben“, so Ubisoft. „Wir arbeiten daran, dies zu beheben. Und wir können bestätigen, dass jeder, bei dem dieses Problem auftritt, weiterhin sein kostenloses Upgrade in Anspruch nehmen kann. Bleibt dran für weitere Informationen“.

Für betroffene Spieler scheint es eine temporäre Lösung zu geben, bei der ein neues PS5-Benutzerkonto mit der Türkei als Wohnort erstellt wird. Das anschließende Löschen des türkischen Kontos soll jedoch dazu führen, dass die PS5-Version des Spiels geblockt wird.

„Assassin’s Creed Valhalla“ und „Watch Dogs Legion“ zählen zu den ersten Spielen auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X. Sie machen deutlich, dass die Entwickler mit der neuen Hardware noch nicht so recht vertraut sind. Kurios ist mitunter, dass der zuerst genannte Titel in vielen Bereichen auf der PS5 besser läuft.

