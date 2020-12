PS5: Fast 900 US-Dollar für einen Zementwürfel – eBay geht aktiv gegen Betrüger vor

Die PS5 kämpft weiter mit Lieferengpässen.

Auch wenn die PlayStation 5 im vergangenen Monat endlich das Licht der Welt erblickte, sollte die Vorfreude vieler Spieler nicht lange halten.

Aufgrund der hohen Nachfrage ging ein großer Teil der interessierten Kunden bisher nämlich leer aus. Ein Szenario, das Resellern und Betrügern leider Tür und Tor öffnete. So gab eine Reseller-Gruppe vor wenigen Tagen zu, mittels Bots mehr als 3.000 PS5-Konsolen aufgekauft zu haben, um diese zu höheren Preisen anbieten und entsprechende Gewinne einstreichen zu können. Neben Resellern machen sich auf Plattformen wie eBay allerdings auch Abzocker den Wunsch der Spieler nach einer der begehren PlayStation 5-Konsolen zunutze und versuchen, ihre kriminelle Energie zu Geld zu machen.

eBay ergreift Maßnahmen gegen Betrüger

Für Aufsehen sorgte in den vergangenen Tagen der Fall eines Spielers aus dem US-Bundesstaat Utah, der sich dazu entschloss, für 878 US-Dollar eine vermeintliche PlayStation 5 zu ersteigern. Doch anstatt der heiß ersehnten PS5 befand sich in seinem Karton lediglich ein Zementwürfel. In anderen Fällen wurden laut Fox News einfach nur Zettel, auf die der Begriff „PS5“ geschrieben wurde, oder Fotos der PS5 verschickt.

eBay war bereits für eine Stellungnahme zu haben und wies darauf hin, dass Käufer mit null Bewertungen, die eine vermeintliche PS5 anbieten, aus Sicherheitsgründen ignoriert werden sollten. Gleichzeitig versicherte das Unternehmen schon vor wenigen Tagen, dass man aktiv gegen Betrüger vorgehen wird: „Wir verurteilen diese opportunistischen Verkäufer, die versuchen, andere Benutzer irrezuführen. Wir sind dabei, alle Einträge für Fotos der PS5 von unserem Marktplatz zu entfernen und werden geeignete Maßnahmen gegen die Verkäufer ergreifen.“

Und weiter: „Bei jedem Kauf, insbesondere bei hochpreisigen oder gefragten Artikeln, sollten Käufer vorsichtig sein und die Beschreibung der Auflistung sorgfältig lesen. Käufer, die einen Artikel erhalten, der nicht der Beschreibung entspricht, haben Anspruch auf eine Rückerstattung über unsere eBay-Geld-zurück-Garantie, sofern die Transaktion auf der eBay-Plattform abgeschlossen wurde.“

Sony selbst versicherte vor wenigen Wochen, dass in regelmäßigen Abständen weitere PS5-Kontingente an den Handel ausgeliefert werden. Aufgrund der hohen Nachfrage sind diese in der Regel jedoch umgehend wieder vergriffen.

