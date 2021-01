Resident Evil Village: Zweite Demo mit einem „gehaltvolleren Gameplay“

"Resident Evil Village" erscheint im Mai 2021.

Im Laufe des gestrigen Livestreams nahmen die Verantwortlichen von Capcom mehrere Ankündigungen zu „Resident Evil Village“ vor.

Unter anderem wurden gleich zwei Demos zum kommenden Horror-Abenteuer angekündigt. Die sogenannte „Maiden“-Demo steht mit sofortiger Wirkung exklusiv auf der PlayStation 5 zur Verfügung und soll uns einen ersten Eindruck von der Atmosphäre von „Resident Evil Village“ vermitteln. Da es in erster Linie darum ging, die Technik des Titels zu präsentieren, fällt die „Maiden“-Demo spielerisch recht dünn aus und verzichtet beispielsweise komplett auf Kämpfe.

Wer auf der Suche nach mehr spielerischer Tiefe sein sollte, kommt laut Capcom bei der zweiten Probefassung zu „Resident Evil Village“ auf seine Kosten. Seitens des Entwicklerteams heißt es dazu: „Wir haben die Maiden-Demo als Überraschung für PS5-Spieler erstellt, um zu zeigen, wie weit wir die PS5 an ihre Grenzen bringen können. Deshalb haben wir dem Titel ‚Visual Demo‘ hinzugefügt. Für diejenigen unter euch, die nach einer gehaltvolleren Gameplay-Demo suchen … bleibt gespannt.“

Einen konkreten Termin bekam die zweite Demo bisher nicht spendiert. Die finale Version von „Resident Evil Village“ wird am 7. Mai 2021 für den PC, die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5 veröffentlicht. Darüber hinaus werden auch die Xbox One und die PlayStation 4 mit entsprechenden Umsetzungen versorgt.

