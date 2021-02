Destruction Allstars: Release über PlayStation Plus eine „großartige Chance“

In diesem Monat wird das Action-Rennspiel "Destruction Allstars" über den PlayStation Plus-Dienst veröffentlicht. Ein Schritt, in dem die verantwortlichen Entwickler von Lucid Games laut eigenen Angaben eine "großartige Chance" sehen, da der Titel auf diesem Wege automatisch einem großen Publikum zugänglich gemacht wird.

"Destruction Allstars" soll langfristig mit neuen Inhalten unterstützt werden.

Zu den Titeln, die in diesem Monat ohne zusätzliche Kosten über den PlayStation Plus-Dienst heruntergeladen werden können, befindet sich unter anderem das Action-Rennspiel „Destruction Allstars“ aus dem Hause Lucid Games.

In einem aktuellen Interview blickte Game-Director Colin Berry noch einmal auf die Entwicklung des Rennspiels zurück und wies darauf hin, dass die Entscheidung, „Destruction Allstars“ via PlayStation Plus unter das Volk zu bringen, zu großen Teilen auf die Bemühungen von Lucid Games selbst zurückzuführen ist. Wie Berry gegenüber Eurogamer zu verstehen gab, sieht sein Studio im Release über PlayStation Plus nämlich eine „großartige Chance“, da der Titel auf diesem Wege automatisch einem Millionenpublikum zugänglich gemacht wird.

Entwickler sichern langfristige Unterstützung zu

„Ich denke, deshalb ist PlayStation Plus für uns ein gewaltiger Gewinn“, sagte Berry. „Wir wollten zum Start auf PlayStation Plus vertreten sein. Das war etwas, hinter dem das Team wirklich gestanden hat. Es hat ein bisschen Zeit gekostet und es war eine späte Stunde, um diese Entscheidungen zu treffen, aber es ist brillant für uns, weil es bedeutet, dass wir jetzt ein möglichst breites Publikum erreichen.“

Der Game-Director von „Destruction Allstars“ führte aus: „Es gibt Millionen von Menschen mit PlayStation Plus. Also werden sie ihm hoffentlich eine Chance geben. Eines unserer Ziele bestand darin, sie dazu zu bringen, es aufzugreifen und zu spielen.“

Um die Spieler auf lange Sicht für „Destruction Allstars“ zu begeistern, soll der Titel übrigens über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr mit neuen Inhalten unterstützt werden.

