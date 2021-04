Days Gone: Macher bedankt sich bei allen Spielern – egal, wie viel Geld sie bezahlten

"Days Gone" erschien 2019 exklusiv für die PlayStation 4.

Erst vor wenigen Tagen sorgte John Garvin, der Director des Open World-Games „Days Gone“ mit einigen Aussagen für mächtig Wirbel, da er Spieler scharf kritisierte, die neue Videospiele nicht zum Vollpreis kaufen würden. Einer seiner Kollegen, Eric Jensen, der als Lead Designer an dem Spiel arbeitete, findet nun, wie Push Square berichtet, in einem kürzlich veröffentlichten Tweet sehr versöhnliche Worte.

Days Gone-Macher an Spieler: „Ich schätze Sie sehr“

Genauer drückt er in besagter Nachricht seine Dankbarkeit gegenüber allen Spielern aus, die „Days Gone“ sowie das für den Titel verantwortliche Team von Sony Bend Studio in den letzten Jahren unterstützten: „Egal, ob Sie ‚Days Gone‘ am ersten Tag gekauft haben, es von einem Freund geliehen, jemand anderem beim Spielen zugesehen oder es mit PS Now oder PS+ ausprobiert haben, ich schätze Sie sehr. Danke, dass Sie unser Spiel gespielt haben. Der Schwall an Liebe und Unterstützung für unser Spiel und unser Studio war unglaublich.“

Mit seinen Worten bezieht sich Jensen sehr wahrscheinlich auch auf die Petition von mittlerweile über 50.000 Fans, die ein „Days Gone 2“ fordern. Zuvor äußerte sich diesbezüglich bereits Jeff Ross, der Game Director von „Days Gone“, für die anhaltende Unterstützung der Fans. Ob diese Petition alleine jedoch ausreichen wird, um Sony umzustimmen und eine Fortsetzung des Open World-Games auf den Weg zu bringen, ist noch unsicher.

Zum Thema: Days Gone: Laut Director steht bei Sony der MetaScore an oberster Stelle

Laut eines Berichts von Bloomberg-Journalist und Brancheninsider Jason Schreier hätte das Team von Bend Studio den Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment einen Pitch für ein potentielles „Days Gone 2“ vorgelegt haben, der jedoch letztendlich abgelehnt worden sei. Stattdessen wollte Sony, dass das Entwicklerstudio gemeinsam mit Naughty Dog an einem neuen Ableger der „Uncharted“-Reihe arbeite, was viele Mitglieder des Teams verärgert und letztendlich dazu veranlasst hätte, Bend Studio zu verlassen.

Was ist eure Meinung zur Nachricht von Eric Jensen und wünscht ihr euch ein „Days Gone 2“?

