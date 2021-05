Battlefield 6: Geleakte Bilder sollen futuristisches Setting zeigen

"Battlefield 6" wird im Juni 2021 enthüllt.

Auch wenn vor ein paar Tagen bestätigt wurde, dass „Battlefield 6“ im kommenden Monat offiziell enthüllt wird, reißt die Flut an Gerüchten in diesen Tagen nicht ab.

So meldete sich erst kürzlich der als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson zu Wort und wies darauf hin, dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass „Battlefield 6“ ohne eine klassische Kampagne veröffentlicht wird. Als Grund für seine Vermutung nannte er die Tatsache, dass im aktuellen Geschäftsbericht von EA keine Kampagne zum neuen „Battlefield“ erwähnt wird. Für weitere Spekulationen sorgen vermeintlich geleakte Bilder, die Szenen aus dem offiziellen Ankündigungs-Trailer von „Battlefield 6“ zeigen sollen.

Battlefield 6 mit einem futuristischen Setting?

Die reichlich verschwommenen Aufnahmen warten in unserer Galerie auf euch und zeigen unter anderem einen Raketenangriff auf ein Gebäude sowie einen laufenden tierähnlichen Roboter, der etwas auf dem Rücken zu tragen scheint. Eine offizielle Stellungnahme zu den geleakten Bildern steht derzeit noch aus. Spätestens in wenigen Wochen erfahren wir aber ohnehin mehr.

Zum Thema: Battlefield 6: Erst im Juni soll es „Boom“ machen

Als wahrscheinlich gilt aufgrund der letzten unbestätigten Gerüchte, dass „Battlefield 6“ genau wie „Battlefield 3“ und „Battlefield 4“ auf ein modernes oder gar futuristisches Setting setzen wird. In den Sternen steht derweil, ob „Battlefield 6“ mit einem Battle-Royal-Modus aufwarten wird. Auf Nachfrage wollte EA zu diesem Thema nicht Stellung beziehen.

Bestätigt wurde bisher nur, dass der neueste Ableger der „Battlefield“-Serie, der für reichlich „Only in Battlefield“-Momente sorgen soll, im Herbst 2021 erscheint. Versorgt werden neben dem PC und den Konsolen der neuen Generation auch die alte Konsolen in Form der Xbox One und der PlayStation 4.

Quelle: DualShockers

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Battlefield 6