Scarlet Nexus: Demo-Download für PS5 und PS4 im PlayStation Store verfügbar

In "Scarlet Nexus" legt ihr euch mit den "Anderen" an.

In wenigen Wochen kommt „Scarlet Nexus“ auf den Markt. Doch lohnt der Kauf? Diese Frage kann zu einem gewissen Teil die offizielle Demo beantworten, die ab sofort und kostenlos auf die PS5 oder PS4 geladen werden kann. Mit einem Klick auf die folgenden Links landet ihr direkt im PlayStation Store:

In der Demo von „Scarlet Nexus“ stürzt ihr euch entweder als Yuito Sumeragi oder Kasane Randall in das Gameplay, genießt verschiedene Cutscenes und meistert eure Psychokinese an der Seite von Verbündeten.

Vollversion in zwei Editions

Sollte euch die Testsession gefallen, dann könnt ihr kostenpflichtig auf die Vollversion umsteigen. Im PlayStation Store stehen zwei Editions zur Vorbestellung bereit. Dazu zählen die Standardversion und die Deluxe Edition:

Die Deluxe Edition kommt zusätzlich mit dem „Brainpunk“-Paket daher, das den digitalen Soundtrack, ein digitales Artbook und ein besonderes Kampfkleidungsset beinhaltet. Hinzukommen kommen drei zusätzliche Plugin-Variationen und ein „Der Andere“-Anhänger.

In „Scarlet Nexus“ schlüpft ihr in die Rolle des Protagonisten Yuito Sumeragi und erforscht die vom 90er Jahre Neopunk inspirierten Straßen von New Himuka. Die Welt von „Scarlet Nexus“ wird von einer finsteren Bedrohung heimgesucht. Die „Anderen“ ernähren sich von menschlichen Gehirnen und machen dementsprechend Jagd auf die Bewohner der Erde.

„Scarlet Nexus“ kommt am 25. Juni 2021 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC auf den Markt. Weitere Details zum Spiel sind in unserer Themen-Übersicht aufgelistet, die sich nach einem Klick auf diesen Link öffnet. Nachfolgend ein Trailer zur Demo:

