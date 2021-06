Ratchet & Clank Rift Apart: PS5-Bundle wird wahrscheinlicher – Update

Erscheint ein PS5-Bundle mit "Ratchet & Clank: Rift Apart"? Nach ersten Hinweisen in der vergangenen Woche scheint die Wahrscheinlichkeit zu steigen.

"Ratchet & Clank: Rift Apart" kommt in dieser Woche auf den Markt.

Update: Derzeit geistert das Gerücht durch das Internet, dass das PS5-Bundle mit „Ratchet & Clank Rift Apart“ im Laufe des Tages bei Amazon landen wird. Abhängig von der Quelle sollen rund 5.000 Exemplare angeboten werden. Einen Link gibt es noch nicht. Allerdings könnte das Bundle irgendwann in der Suche auftauchen – sofern sich das Gerücht bewahrheitet.

Meldung vom 8. Juni 2021: Viele Spieler sind bereit, in den Kauf der PS5 rund 500 Euro zu investieren. Allerdings können sie es nicht, da die Verfügbarkeit äußerst knapp bemessen ist. Unabhängig davon scheint Sony bestrebt zu sein, die Kaufanreize zu erhöhen. Im Internet mehren sich die Hinweise zu einem PS5-Bundle, das neben der Konsole ein Exemplar von „Ratchet & Clank: Rift Apart“ mit sich bringt.

Händlereintrag entdeckt

Der erste Hinweis wird einem französischen Händler zugeschrieben. Schon in der vergangenen Woche geisterte ein, das laut der Beschreibung einen Blick auf die interne Software des Anbieters gewährt. Zu erkennen ist der Produkteintrag zu einem PS5-Bundle, das „Ratchet & Clank: Rift Apart“ enthält.

Mit rund 600 Euro kann der Preis nicht überzeugen, da der Einzelkauf günstiger wäre, sofern das Bundle keine weiteren Bestandteile umfasst. Allerdings scheint es nicht der finale Betrag zu sein. StationOfPlay ließ auf Twitter einen weiteren Hinweis folgen, der gar eine Produktabbildung zeigt. Der Verfasser geht von einem Preis in Höhe von 569,99 Euro aus. Das Spiel soll als Disk-Version beiliegen.

INFO StationOfPlay ! La PS5 aura bien son pack avec #RatchetAndClank ce 11/06 (comme je vous l’ai annoncé auparavant) ! Le prix devrait tourner autour de 569,99€ ! Le jeu semble être en version physique à l’intérieur du bundle !

Ventes à venir ici ► https://t.co/FcUizSfZ2m https://t.co/lf4ImVEuYb pic.twitter.com/8b264gegCp — StationOfPlay (@StationOfPlay) June 7, 2021

Offiziell angekündigt wurde das PS5-Bundle zu „Ratchet & Clank: Rift Apart“ bislang nicht. Allerdings klingt ein solches Angebot nicht unwahrscheinlich. Auch zu den Vorgängern wurde häufig ein Hardware-Paket veröffentlicht. Aufgrund der Liefersituation, mit der PS5-Interessenten zu kämpfen haben, unterscheiden sich zwar die Rahmenbedingungen, doch inoffizielle Bundles fanden durchaus ihre Abnehmer.

Meldungen zum neuen Ratchet & Clank:

Zumindest der Erwerb des Spiels ist weniger umständlich. „Ratchet & Clank: Rift Apart“ wird am 11. Juni 2021 für die PS5 auf den Markt gebracht. Unser Test befindet sich bereits in Arbeit. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

