Battlefield 4: Mehr Spieler dank Battlefield 2042 – DICE erhöht Server-Kapazitäten

"Battlefield 4" erfreute sich zuletzt wieder wachsender Beliebtheit.

Vor wenigen Tagen ließen Electronic Arts und DICE endlich die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und stellten uns den kommenden Shooter „Battlefield 2042“ offiziell vor.

Nachdem der frisch angekündigte Shooter von der Community recht positiv aufgenommen wurde, sorgte die Enthüllung zudem dafür, dass die Spielerzahlen von „Battlefield 4“ in den vergangenen Tagen spürbar zulegten. Um den Spielern die Möglichkeit zu bieten, sich die Zeit bis zum finalen Release von „Battlefield 2042“ ein wenig zu versüßen und „Battlefield 4“ ohne Wartezeiten zu genießen, wurden kürzlich sogar die Server-Kapazitäten erhöht.

Höhere Kapazitäten für eine bessere Spielerfahrung

So kam es laut Entwicklerangaben in verschiedenen Regionen bereits zu Warteschlangen, da sich plötzlich wieder mehr Spieler als erwartet mit „Battlefield 4“ beschäftigten. „Wir waren absolut überwältigt von eurer Begeisterung und euren Reaktionen auf die kürzliche Enthüllung von Battlefield 2042“, so ein Community-Manager von Electronic Arts.

„Seitdem haben sich viele von euch wieder in Battlefield 4 gestürzt, um einen Vorgeschmack auf die Rückkehr zum All-Out-Warfare zu erhalten. […] Wir werden die Warteschlangenzeiten regelmäßig überwachen und je nach Bedarf weitere Anpassungen vornehmen“, heißt es weiter.

„Battlefield 2042“ wird am 22. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Alle wichtigen Meldungen und Details zum neuen Shooter aus dem Hause DICE findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

Quelle: Neowin

