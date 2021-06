Haven Entertainment Studios: Erstes Projekt enthält Multiplayer und Live-Service-Elemente

Seit März befindet sich in dem neu gegründeten Entwicklerstudio von Jade Raymond ein PlayStation-Exklusivtitel in Arbeit. Kürzlich veröffentlichte Stellenausschreibungen geben erste Hinweise, um was für ein Spiel es sich hierbei handelt.

Das unbekannte Projekt wird exklusiv für die PlayStation entwickelt.

Im März gründete die prominente Spieleproduzentin Jade Raymond ihr eigenes Entwicklerstudio. Gleich am Gründungstag wurde verkündet, dass in diesem Studio an einem exklusiven PlayStation-Titel gearbeitet wird. Bislang gibt es jedoch keine offiziellen Informationen zu diesem Projekt.

Zum Thema: Jade Raymond gründet neues Studio – PS-Exclusive in Arbeit

Jetzt wurden auf LinkedIn mehrere Stellenausschreibungen veröffentlicht, die alle auf ein Multiplayer-lastiges Spiel hindeuten. Zum Beispiel wird ein Senior Software Engineer gesucht, der auf nennenswerte Erfahrungen in den Bereichen Networking, Multiplayer und Live-Games zurückblicken kann.

Hohe Spielerzahlen und Cloud-Plattformen

Der erfolgreiche Bewerber auf diese Stelle wird in Zukunft an Systemen arbeiten, die mit hohen Spielerzahlen skalieren und langfristig gesehen leicht gewartet werden können. In der Beschreibung für einen Senior Core Infrastructure Engineer und einen Online Software Engineer ist von Cloud-Plattformen die Rede.

Es muss sich hierbei allerdings nicht um ein reines Multiplayer-Projekt handeln. Der unbekannte Titel könnte durchaus eine klassische Einzelspieler-Erfahrung bieten. Weitere Details liegen aktuell jedoch nicht vor, weshalb wir uns noch ein wenig gedulden müssen.

Im vergangenen Monat teilte PlayStation-Oberhaupt Hermen Hulst mit, dass sich momentan 25 Spiele in Entwicklung befinden. Dazu gehören sowohl Singleplayer- als auch Online-Spiele. Story-Games stehen bei Sony Interactive Entertainment zwar weiterhin im Mittelpunkt, doch ihr könnt auch einige Multiplayer-Titel erwarten.

Hulst versprach den Fans übrigens, dass die PlayStation-Studios weiterhin experimentielle Spiele ins Leben rufen möchten. Das Unternehmen sei nämlich nach wie vor an innovativen Spielerfahrungen interessiert, weshalb es sich bei dem Projekt von Jade Raymond um etwas vollkommen Neues handeln könnte.

